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भारत से भिड़ने से पहले श्रीलंका को डबल झटका... कुसल मेंडिस टेस्ट सीरीज से बाहर, ये धुरंधर भी चोटिल

भारत-श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के लिहाज से महत्वपूर्ण है. अब गॉल में पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस भी प्लेइंग इलेवन तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है.

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श्रीलंकाई टीम की बढ़ी टेंशन, दो स्टार खिलाड़ी इंजर्ड. (Photo: AFP)
श्रीलंकाई टीम की बढ़ी टेंशन, दो स्टार खिलाड़ी इंजर्ड. (Photo: AFP)

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचो की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है. इस टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. मेजबान टीम के दो प्रमुख क्रिकेटर्स कुसल मेंडिस और पथुम निसंका चोट की चपेट में हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस दो मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं.

वहीं सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे. निसंका दूसरे टेस्ट तक फिट होंगे या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में दूसरे टेस्ट के लिए आमने-सामने होंगी. सीरीज से ऐन पहले दो स्टार बल्लेबाजों की इंजरी ने श्रीलंकाई सेलेक्टर्स के सामने टीम चुनने की चुनौती बढ़ा दी है.

कुसल मेंडिस की परेशानी लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2026 के दौरान शुरू हुई थी. 19 जुलाई को SSC में कोलंबो कैप्स और कैंडी रॉयल्स के बीच मुकाबले के दौरान उनके दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद मेंडिस रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे. श्रीलंकाई टीम को उम्मीद थी कि वह भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई. अब यह तय हो गया है कि वह दोनों टेस्ट में मैदान पर नहीं उतर सकेंगे. मेंडिस के नहीं होने से श्रीलंका को मध्यक्रम में बदलाव करना होगा. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट को अब नया विकेटकीपर भी खोजना पड़ेगा.

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उधर पथुम निसंका की चोट ने टॉप ऑर्डर को लेकर भी श्रीलंका की योजना बिगाड़ दी है. उन्हें पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. फिलहाल उनकी चोट की गंभीरता और वापसी की निश्चित तारीख सामने नहीं आई है. श्रीलंका की कोशिश होगी कि निसंका 23 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाएं. उनकी रिकवरी पर मेडिकल टीम की नजर रहेगी और उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान

गॉल की पिच पारंपरिक रूप से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रही है. ऐसे में श्रीलंका को भारतीय स्पिनरों से निपटने के लिए मजबूत टॉप और मिडिल ऑर्डर की जरूरत थी. दो अहम बल्लेबाजों की अनुपलब्धता के बाद बाकी बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. भारत के पास रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी स्पिन विकल्प हैं. इसके अलावा मानव सुथार और सारांश जैन भी टीम का हिस्सा हैं. तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: हालात से हारे, टूट गए तारे… ग्लास्गो में चमके नए सितारे, लेकिन हिमा दास और दुती चंद की रेस कहां छूट गई?

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सीरीज से पहले फिटनेस की समस्या सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ की रिंग फिंगर (अनामिका) में चोट लग गई. एहतियात के तौर पर वह श्रीलंका इलेवन के खिलाफ वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे और केएल राहुल ने टीम की कप्तानी संभाली. BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) की मेडिकल टीम शुभमन की रिकवरी पर नजर रख रही है. भारत चाहेगा कि सीरीज शुरू होने तक उसका कप्तान पूरी तरह फिट हो जाए.

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