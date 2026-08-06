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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम को 7 अगस्त से एनसीसी के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना है, लेकिन मुकाबले से पहले पिच को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

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श्रीलंका क्रिकेट के फैसले से टीम इंडिया हैरान, प्रैक्टिस मैच की पिच बनी विवाद की वजह (Photo: PTI)
श्रीलंका क्रिकेट के फैसले से टीम इंडिया हैरान, प्रैक्टिस मैच की पिच बनी विवाद की वजह (Photo: PTI)

भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब (NCC) के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. हालांकि जिस पिच पर यह मुकाबला होना है, उसने टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खुश नहीं किया है. वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि परिसीमन बिल विपक्ष के लिए स्वीकार्य नहीं है. इन खबरों के अलावा, हरियाणा के चरखी दादरी में कोर्ट पेशी पर जा रहे स्कॉर्पियो सवारों पर अज्ञात हमलावरों ने दोपहर करीब 12 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

घास वाली प‍िच देखकर टीम इंडिया भड़की, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज से पहले हुआ बवाल, जानिए पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट टीम 7 अगस्त से कोलंबो में नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. हालांकि जिस पिच पर यह मुकाबला होना है, उसने टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खुश नहीं किया है. टीम इंडिया स्पिन मददगार विकेट चाहती थी, जबकि मैदान पर घास वाली पिच तैयार की गई. क्लब ने बताया कि यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट के निर्देश पर लिया गया है.

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अगले महीने देशव्यापी अभियान शुरू करेगी CJP, दिपके बोले- पिछले 14 सालों में देश ने तानाशाही देखी

काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दो दिनों की गहन चर्चा के बाद घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस साल सितंबर में 'क्या बोलती पब्लिक' नाम से एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू करेगी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को करीब से समझना और संवाद स्थापित करना है.

हरियाणा: चरखी दादरी में गैंगवार, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

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