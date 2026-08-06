Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब (NCC) के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. हालांकि जिस पिच पर यह मुकाबला होना है, उसने टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खुश नहीं किया है. वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि परिसीमन बिल विपक्ष के लिए स्वीकार्य नहीं है. इन खबरों के अलावा, हरियाणा के चरखी दादरी में कोर्ट पेशी पर जा रहे स्कॉर्पियो सवारों पर अज्ञात हमलावरों ने दोपहर करीब 12 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें.

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घास वाली प‍िच देखकर टीम इंडिया भड़की, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज से पहले हुआ बवाल, जानिए पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट टीम 7 अगस्त से कोलंबो में नॉनडिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. हालांकि जिस पिच पर यह मुकाबला होना है, उसने टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खुश नहीं किया है. टीम इंडिया स्पिन मददगार विकेट चाहती थी, जबकि मैदान पर घास वाली पिच तैयार की गई. क्लब ने बताया कि यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट के निर्देश पर लिया गया है.

'परिसीमन बिल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं...', डिलिमिटेशन पर राहुल गांधी की दो टूक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि परिसीमन बिल विपक्ष के लिए स्वीकार्य नहीं है. राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार राजनीतिक दलों से अलग-अलग मुलाकात करने के बजाय इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है. कहा जा रहा है कि सरकार इस बिल पर चर्चा के लिए संसद में विशेष सत्र बुला सकती है.

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अगले महीने देशव्यापी अभियान शुरू करेगी CJP, दिपके बोले- पिछले 14 सालों में देश ने तानाशाही देखी

काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दो दिनों की गहन चर्चा के बाद घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस साल सितंबर में 'क्या बोलती पब्लिक' नाम से एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू करेगी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को करीब से समझना और संवाद स्थापित करना है.

हरियाणा: चरखी दादरी में गैंगवार, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

हरियाणा के चरखी दादरी में कोर्ट पेशी पर जा रहे स्कॉर्पियो सवारों पर अज्ञात हमलावरों ने दोपहर करीब 12 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए. जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. वायरल ऑडियो में नवीन बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया कि यह हमला अनिल फतेहगढ़ी पर किया गया था. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त... LDA को अवमानना नोटिस, SIT से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर अपने पुराने आदेशों के उल्लंघन को लेकर LDA को अवमानना का नोटिस जारी किया है. अदालत ने LDA के उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और SIT से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भी तलब की है.

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PM मोदी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ? सरकार ने संसद में बताया

केंद्र सरकार ने संसद में इस साल PM मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए कुल खर्च का खुलासा किया है. गुरुवार को राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने बताया कि PM की विदेश यात्राओं पर इस साल अब तक लगभग ₹74.5 करोड़ खर्च हुए हैं. राज्यसभा में AAP सांसद संजय सिंह और CPI (M) MP डॉ. वी. शिवदासन ने PM की विदेश यात्राओं से जुड़ा अनतारंकित प्रश्न पूछा था.

बिहार के स्कूलों में अब शनिवार को होगा 'हाफ-डे', शिक्षा विभाग ने जारी की नई टाइम टेबल

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में हाफ-डे व्यवस्था को पुनः लागू करते हुए शनिवार को स्कूलों को दोपहर 1 बजे बंद करने का आदेश दिया है. आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिदिन नियमित कक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षकों को 1 घंटा विद्यालय में रुकना होगा. इस दौरान टीचर्स अगले दिन और अगले सप्ताह की लेशन प्लान तैयार करेंगे.

झारखंड सरकार से बात करेगा 8 छात्रों का डेलिगेशन, एक वकील और दो एक्सपर्ट भी होंगे साथ

झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राज्य सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई है. छात्रों ने अपने प्रतिनिधिमंडल में 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए हैं. झारखंड सरकार अब बैठक का समय और जगह तय करके छात्रों को इसकी सूचना देगी.

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IND vs SL: गॉल टेस्ट से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, कोलंबो में शुभमन ग‍िल को लगी चोट

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल नेट्स में बल्लेबाज़ी के दौरान अंगूठे पर गेंद लगने से चोटिल हो गए. चोट लगते ही उन्हें नेट्स छोड़कर मेडिकल स्टाफ के पास जाना पड़ा. उपचार के बाद भारतीय कप्तान फिर से नेट्स में लौटे और बल्लेबाजी भी जारी रखी. फिलहाल चोट गंभीर नहीं बताई जा रही है.

जम्मू कश्मीर: पुंछ में LoC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में LoC के पास हुए लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना के 2 जवान ज़ख्मी हो गए हैं. यह हादसा उस समय हुआ, जब सेना की पेट्रोलिंग टीम भारी बारिश के कारण एक लैंडमाइन को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रही थी. घायल जवानों को तत्काल सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.



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