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जम्मू कश्मीर: पुंछ में LoC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में LoC के पास हुए लैंडमाइन ब्लास्ट में दो जवान जख्मी हो गए. जब आर्मी की पेट्रोलिंग टीम भारी बारिश के कारण लैंडमाइन को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ.

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पुंछ में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट (सांकेतिक तस्वीर)
पुंछ में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट (सांकेतिक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में LoC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है. इस हादसे में सेना के 2 जवान जख्मी हो गए. यह हादसा उस समय  हुआ, जब सेना की पेट्रोलिंग टीम भारी बारिश के कारण एक लैंडमाइन को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रही थी.

घायल जवानों को तत्काल सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सेना के सूत्रों के अनुसार, नियंत्रण रेखा (एलओसी) के मेंढर सेक्टर के कंगा गली इलाके में सेना के जवान अपनी जगह से खिसक चुकी लैंडमाइन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी. उसी समय वहां धमाका हो गया. इस हादसे में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एलओसी पर सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा कई लैंडमाइन अपनी जगह से बह गया है.

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सेना के जवान उन लैंडमाइंस को सही जगह पर रखने और डिफ्यूज करने के प्रयास में जुटे हैं. अभी आर्मी की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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