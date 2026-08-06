अगले महीने देशव्यापी अभियान शुरू करेगी CJP, दिपके बोले- पिछले 14 सालों में देश ने तानाशाही देखी

काकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दो दिनों की गहन चर्चा के बाद घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस साल सितंबर में 'क्या बोलती पब्लिक' नाम से एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू करेगी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को करीब से समझना और संवाद स्थापित करना है.



अभिजीत दिपके ने गुरुवार केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों ने ही इस सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 14 सालों में देश के दमन और तानाशाही देखी है, लेकिन अब लोगों के मन का डर खत्म हो गया है और सबसे अहम बात ये है कि लोग अब इनसे नहीं डरते.



अभिजीत दिपके ने स्पष्ट किया कि काकरोच जनता पार्टी डॉ बी आर आंबेडकर, महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों से मार्गदर्शन लेगी. पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से भारत के संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित होगी.



पार्टी नेतृत्व ने अपने सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं. काकरोच जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक न्याय के लिए लगातार काम करती रहेगी.



अभिजीत ने अंत में बड़ा ऐलान करते हु बताया कि दो दिन की चर्चा के बाद, हमने फैसला किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगले महीने एक देशव्यापी अभियान शुरू करेगी, जिसका नाम क्या बोलती पब्लिक होगा.

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