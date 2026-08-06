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यूपी में अगले 4-5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी जारी

UP Weather Update: मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 और 8 अगस्त को कई स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है, जबकि 9 और 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं.

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प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर लगाए बैरिकेड. (Photo:PTI)
प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर लगाए बैरिकेड. (Photo:PTI)

Kal Ka Mausam: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है, क्योंकि राज्य भर में अगले चार से पांच दिनों तक मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है.

लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, गंगा के मैदानी इलाकों में मॉनसून के तेज होने से बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है. 7 और 8 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, और 9 व 10 अगस्त को दोनों क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

IMD ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया, जालौन और हमीरपुर जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है.

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वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और झांसी जैसे जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश इटावा जिले में दर्ज की गई, जिसमें इटावा तहसील में 126 मिमी और चकरनगर में 120 मिमी बारिश हुई.

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प्रयागराज में बारिश के दौरान लोग पानी से भरी सड़क से गुजरते हुए.(Photo:PTI)

बारिश के अन्य प्रमुख आंकड़ों में मिर्जापुर (89.2 मिमी), वाराणसी (85.6 मिमी) और लखनऊ (78.4 मिमी) शामिल हैं.

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