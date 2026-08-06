भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए एक पल ऐसा आया, जिसने खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी. कप्तान शुभमन गिल को कोलंबो में अभ्यास सत्र के दौरान अंगूठे पर गेंद लग गई. चोट लगते ही उन्हें नेट्स छोड़कर मेडिकल स्टाफ के पास जाना पड़ा.

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भारतीय टीम 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंची थी. अगले दिन से खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया था और गुरुवार (6 अगस्त) को भी टीम ने टेस्ट सीरीज से पहले जमकर तैयारी की. इसी दौरान तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए शुभमन गिल के अंगूठे पर गेंद लगी.

चोट के बाद मेडिकल स्टाफ ने तुरंत गिल का इलाज किया. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपचार के बाद भारतीय कप्तान फिर से नेट्स में लौटे और बल्लेबाजी भी जारी रखी. इससे टीम मैनेजमेंट ने राहत की सांस ली. फिलहाल चोट गंभीर नहीं बताई जा रही है,

दूसरी बार चोट उन्हें कैच‍िंग प्रैक्ट‍िस के दौरान लगी. स्लिप में कैच‍िंग की प्रैक्ट‍िस करते हुए फिर से गेंद उनके दाएं हाथ पर लग गई, जिससे वह दर्द से चीख उठे. फिजियो ने आइस पैक लगाया.

टीम इंडिया शुक्रवार (7 अगस्त) से स्थानीय श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट किसी भी खिलाड़ी के साथ जोखिम नहीं लेना चाहेगा, खासकर तब जब स्क्वॉड पहले से चोट की समस्याओं से जूझ रहा है.

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Shubman Gill was hit on his right thumb while facing the fast bowlers in the nets. After receiving treatment, he continued his batting session. pic.twitter.com/oLyL3NMd6Q — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) August 6, 2026

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ही चोट के कारण इस टेस्ट सीरीज से बाहर हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे. ऑलराउंडर शिवम दुबे भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर नहीं सके और इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

भारत के तेज गेंदबाजी विभाग में भी लगातार चोटों ने चिंता बढ़ाई है. हर्षित राणा पहले से बाहर हैं, जबकि टीम नए कॉम्ब‍िनेशन के साथ श्रीलंका दौरे पर उतरेगी.

शुभमन गिल के लिए भी पिछले कुछ साल चोटों से आसान नहीं रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंगूठे की चोट के कारण उन्हें सीरीज के एक पार्ट से बाहर रहना पड़ा था. इसके अलावा 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भी टखने की चोट से उन्हें परेशानी हुई थी. वहीं इंग्लैंड में 3 मैचों की वनडे सीरीज में बर्मिंघम में हुए मुकाबले में भी वो र‍िटायर्ड हर्ट हो गए थे. तब वो 80 रन बनाकर वापस लौटे थे, हालांकि बाद में वो सीरीज के बाकी मुकाबले खेले थे. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. उससे पहले होने वाला वॉर्म-अप मैच खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों से तालमेल बैठाने का आखिरी मौका देगा.



भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

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भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल

7-9 अगस्त: प्रैक्टिस मैच, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से

23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

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