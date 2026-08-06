हरियाणा: चरखी दादरी में गैंगवार, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

हरियाणा के चरखी दादरी में कोर्ट पेशी पर जा रहे स्कॉर्पियो सवारों पर अज्ञात हमलावरों ने दोपहर करीब 12 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए. जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. वायरल ऑडियो में नवीन बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया कि यह हमला अनिल फतेहगढ़ी पर किया गया था. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.

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शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीन लोग पैदल आकर स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की. पुलिस ने बताया कि हमले का शिकार हुए स्कॉर्पियो सवार लोगों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. घटना के वक्त वह कोर्ट में किसी मामले की पेशी के लिए जा रहे थे. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस ने बताया कि आज दोपहर करीब 12:00 के आसपास थाना साहब दादरी के नजदीक 3 पैदल व्यक्तियों ने एक स्कॉर्पियो गाडी पर फायरिंग की थी, जिसमें अमित, अंकित, सूरज, विजय, कीर्तिमान बैठे हुए थे. उनके ऊपर फायरिंग की थी और 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई है उनके ऊपर जिसमें ये सभी 7 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए चरखी दादरी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. जिनमें से दो रेफर किए गए हैं.

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पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि जिन तीन व्यक्तियों ने फायरिंग की थी, उनकी धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत है, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा.

रोहित गोदारा ने ली घटना की जिम्मेदारी

गोलीकांड के बाद सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो और रोहित गोदारा गैंग के नवीन बॉक्सर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है. ऑडियो में नवीन बॉक्सर दावा कर रहा है कि चरखी दादरी में जो गोलीबारी हुई है, वह उसने ही करवाई है.



नवीन बॉक्सर ने वायरल ऑडियो में दावा किया है कि स्कॉर्पियो पर हुआ ये हमला अनिल फतेहगढ़ी के ऊपर किया गया था. उसने दावा किया कि इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के दो साथी मारे गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उनका गैंग लेता है.

वहीं, इस घटना से जुड़ा एक CCTV वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें तीन शूटर हथियार लहराते हुए और एक शूटर को भागते हुए नजर आ रहे हैं.

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