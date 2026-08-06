PM मोदी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ? सरकार ने संसद में बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में खुलासा किया है. गुरुवार को राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर इस साल अब तक लगभग 74.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.

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राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और CPI (M) सांसद डॉ. वी. शिवदासन ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़ा अनतारंकित प्रश्न (संख्या 2172) पूछा था. सांसदों ने 2021 से अब तक हर साल और यात्राओं के हिसाब के खर्च, हस्ताक्षर किए गए समझौतों (MoUs) और देश में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की जानकारी मांगी थी.

विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने राज्यसभा में लिखित जवाब दाखिल किया. इसमें उन्होंने बताया कि साल 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की गई सभी विदेश यात्राओं और उन पर हुए कुल खर्च का पूरा ब्योरा पेश कर दिया गया है.

पुराने आंकड़े भी सामने आए

सरकार ने इस दौरान पुरानी यात्राओं के खर्च के आंकड़े भी पेश किए. आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में अमेरिका यात्रा पर 10.74 करोड़ रुपये, 2013 में रूस यात्रा पर 9.95 करोड़ रुपये, 2011 में फ्रांस यात्रा पर 8.33 करोड़ रुपये और 2013 में जर्मनी यात्रा पर 6.02 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. ये आंकड़े बिना किसी बदलाव के सीधे-सीधे वही रकम हैं, जो उस समय असल में खर्च हुई थी.

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विदेश यात्राओं से भारत को 381.8 अरब डॉलर का FDI

विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि पीएम मोदी की ये विदेश यात्राएं दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने का एक बेहद कारगर माध्यम हैं. इन यात्राओं के दौरान हुए समझौतों से तकनीक, नवाचार, व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है.

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सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इन अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं और मजबूत कूटनीतिक संबंधों की वजह से अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में कुल 381.8 अरब डॉलर का एफडीआई (Foreign Direct Investment) हुआ है.

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