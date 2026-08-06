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8 दिन बाद खत्म हुई सफाईकर्मियों की हड़ताल, सरकार से सफल बातचीत के बाद दरभंगा में जमकर नाचे कर्मी

बिहार में संविदा सफाईकर्मियों की आठ दिन से जारी हड़ताल सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद खत्म हो गई. दरभंगा नगर निगम में आंदोलन कर रहे करीब 1500 कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई. गाने की धुन पर सफाईकर्मी जमकर नाचे और एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. जमाल हसन ने भी मिठाई बांटी.

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स्थायी नियुक्ति और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की थी मांग.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
स्थायी नियुक्ति और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की थी मांग.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

बिहार सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद संविदा पर बहाल सफाईकर्मियों की आठ दिनों से जारी हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई. हड़ताल खत्म होने की खबर दरभंगा पहुंचते ही नगर निगम परिसर में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. कुछ देर पहले तक सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे सफाईकर्मी गाने की धुन पर झूमते और नाचते नजर आए.

सफाईकर्मियों ने मौके पर ही नाच-गाकर अपनी खुशी जाहिर की. एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया. इस दौरान दरभंगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ. जमाल हसन भी वहां पहुंचे और हड़ताली कर्मियों के बीच लड्डू बांटकर खुशी में शामिल हुए. उन्होंने सफाईकर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के संबोधन के साथ दरभंगा में शुरू हुआ नशामुक्ति अभियान, युवाओं ने लिया विकसित भारत का संकल्प

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दरअसल, पूरे बिहार के साथ दरभंगा नगर निगम के संविदा सफाईकर्मी भी अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. करीब 1500 सफाईकर्मी नगर निगम परिसर में अस्थायी तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे थे. इनमें महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी शामिल थे.

स्थायी नियुक्ति और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग

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हड़ताल कर रहे सफाईकर्मियों की प्रमुख मांग स्थायी नियुक्ति थी. इसके साथ ही संविदा पर ठेकेदारी प्रथा के जरिए होने वाली नियुक्ति को खत्म करने की मांग भी उठाई गई थी. कर्मचारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार आंदोलन आर-पार की लड़ाई के तौर पर किया जा रहा है और मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे.

आंदोलनकारियों का कहना था कि जरूरत पड़ने पर वे महीनों तक हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं. लगातार आठ दिनों तक नगर निगम परिसर में डटे रहने के बाद सरकार के साथ बातचीत हुई. इसमें कर्मचारियों की लगभग सभी मांगों पर विचार करने और आगे उचित नियमानुसार कार्रवाई करने पर सहमति बनी.

सरकार के साथ वार्ता सफल होने की सूचना मिलते ही दरभंगा में आंदोलन कर रहे कर्मियों का रुख पूरी तरह बदल गया. नारेबाजी की जगह जश्न शुरू हो गया. कर्मचारी एक साथ गाने की धुन पर थिरकते नजर आए और लंबे आंदोलन के बाद मिली सफलता का जश्न मनाया.

दरभंगा

'देर हुई, लेकिन यह सफाईकर्मियों की शानदार जीत'

दरभंगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ. जमाल हसन ने कहा कि सरकार का यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देर जरूर हुई, लेकिन यह प्रदर्शनकारी सफाईकर्मियों की शानदार जीत है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब लोग पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ अपनी जायज मांग के लिए आवाज उठाते हैं तो बदलाव संभव है.

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डॉ. जमाल हसन ने सफाईकर्मियों के आंदोलन को पूरी तरह जायज बताते हुए कहा कि उनकी मांगों में कुछ भी अनुचित नहीं था. उनके मुताबिक, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. उन्होंने लगातार आंदोलन पर डटे रहने वाले कर्मियों को इस सफलता का श्रेय दिया.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार से यह भी अपील की कि जिन मांगों को लेकर सहमति बनी है, उन्हें लेकर जल्द आधिकारिक पत्र जारी किया जाए, ताकि सफाईकर्मियों के बीच विश्वास और मजबूत हो सके. फिलहाल सरकार से बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त होने से दरभंगा नगर निगम परिसर में खुशी का माहौल है और कर्मचारी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं.

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