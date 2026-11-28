तमिलनाडु के मदुरई में स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार को कार्तिगई दीपम जलाया गया. वहीं, CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को भारत को अपनी सैन्य रणनीति में शामिल करना होगा. इन खबरों के अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने मान्यता प्राप्त मदरसों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी खत्म कर दी है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

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तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर जलाया गया कार्तिगई दीपम... देखकर भावुक हुए श्रद्धालु, जमकर की आतिशबाजी

तमिलनाडु के मदुरई में स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार को कार्तिगई दीपम जलाया गया. पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून पर दीप जलाने की रस्म शाम 5 बजे पूरी हुई. चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां दीप नहीं जलाया गया था. इसके बाद मामला और बढ़ गया था.

सरकार बनाने की खींचतान के बीच नेतन्याहू का बड़ा दांव, आइजनकोट को पीएम पद देने को हुए तैयार

इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को PM पद देने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत दोनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू खुद दूसरे चरण में PM बनने के लिए तैयार हैं. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसे नेतन्याहू की ओर से बड़ा राजनीतिक समझौता माना जाएगा.

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चीन की मदद से PAK बना रहा अंतरिक्ष में जासूसी नेटवर्क, भारत को तेज करना होगा 52 सैटेलाइट प्रोजेक्ट, CDS ने दी चेतावनी

CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को भारत को अपनी सैन्य रणनीति में शामिल करना होगा. उन्होंने कहा कि चीन की मदद से पाकिस्तान की खुफिया निगरानी और लक्ष्य की पहचान करने की क्षमता बेहतर हो सकती है. भारत ने अपने 52 सैटेलाइट वाले निगरानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.

'J-K को बनाया गया राजनीतिक प्रयोगशाला', महबूबा बोलीं- अब देश पर मंडरा रहा वही खतरा

PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को बार-बार खतरनाक राजनीतिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी, तब देश के बाकी हिस्सों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब इसी तरह का खतरा देश के बाकी हिस्सों पर भी मंडरा रहा है.

पश्चिम बंगाल के मदरसों में अब जुमे को नहीं मिलेगी छुट्टी, सरकार ने जारी किया आदेश

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नया निर्देश जारी किया है जिसमें शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी खत्म कर दी गई है. अब मदरसों में भी दूसरे स्कूलों की तरह केवल रविवार को ही छुट्टी होगी. अब सोमवार से शनिवार तक नियमित रूप से क्लालेज चलेंगी और प्रशासनिक कामकाज भी जारी रहेगा.

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Indian Railway: रेलवे का बड़ा फैसला... फरवरी तक ये 20 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, देखें लिस्‍ट

भारतीय रेलवे ने फरवरी तक के लिए 20 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है. इस फैसले की जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया है कि कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के नजरिए से ये फैसला लिया गया है. उत्तर भारत में इस साल भी घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है.

अफगानिस्तान के स्कूल में धमाका, 7 छात्रों की गई जान, 97 घायल

अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के एक स्कूल में हुए धमाके में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 97 लोग घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, धमाके की वजह पास के विस्फोटक गोदाम में लापरवाही हो सकती है. घटना की जानकारी मिलते ही कुनार प्रांत की जांच टीमों को मौके पर भेजा गया.

गुरदासपुर में बड़ी साजिश नाकाम! ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद, 4 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल जब्त

पंजाब के गुरदासपुर में खेतों के बीच एक संदिग्ध पैकेट मिला. पुलिस और BSF की संयुक्त तलाशी में जब इसे खोला गया, तो अंदर हथियारों की खेप निकली. केट से 2 पिस्तौल, 59 जिंदा कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हथियार ड्रोन के जरिए यहां भेजे गए थे. यह बरामदगी गुरदासपुर जिले के गांव हरवंडियां में हुई.

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'महिला आरक्षण से नाराजगी नहीं, BJP पर भरोसा कैसे करें', अखिलेश यादव ने बताई परिसीमन बिल के विरोध की वजह

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को महिला आरक्षण से कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है. लेकिन इसके नाम पर ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए, जिससे PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएं.

गोवर्धन परिक्रमा के लिए वृंदावन पहुंचे अनंत अंबानी, बोले- दादा-दादी के आशीर्वाद से यहां आ सका हूं

27 नवंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी शुक्रवार को गोवर्धन पहुंचे. यहां उन्होंने गिरिराज पर्वत की पवित्र परिक्रमा की. इस दौरान रास्ते में कई जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. परिक्रमा शुरू करने से पहले अनंत अंबानी ने श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर में दर्शन किए.

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