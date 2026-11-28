चीन में सोने की चाहत पहले कभी इस कदर नहीं देखी गई. जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान नॉन-मॉनेटरी सोने का इंपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड $209 बिलियन हो गया है, जो पूरे 2025 में रिकॉर्ड किए गए $96.5 बिलियन से दोगुने से भी ज्‍यादा है. इस उछाल ने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनिश्चितता के बीच अपने फाइनेंशियल एसेट्स में डायवर्सिफाई करने और US डॉलर पर निर्भरता कम करने की चीन की कोशिशों पर फिर से चर्चा शुरू छेड़ दी है.

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ब्‍लूमबर्ग की रिपोर्ट में चीनी कस्‍टम डेटा के हवाले से कहा गया है कि साल 2026 के पहले दस महीनों में चीन के कुल इंपोर्ट में सोने का हिस्‍सा करीब 8 फीसदी था. अकेले अक्टूबर में, सोने का इंपोर्ट साल-दर-साल 174% बढ़कर 155.9 टन हो गया, जबकि इसकी वैल्यू 184% बढ़कर $20.7 बिलियन हो गई. वैल्यू के हिसाब से सोना चीन की तीसरी सबसे बड़ी इंपोर्ट कैटेगरी बन गया, जो सिर्फ मेमोरी चिप्स और कच्चे तेल से पीछे है.

चीन का सेंट्रल बैंक लगातार खरीद सोना

इम्पोर्ट में यह बढ़ोतरी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) के लगातार सोना जमा करने के कारण हुई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अक्टूबर 2026 चाइना गोल्ड मार्केट अपडेट के अनुसार, सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर में लगभग 26 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी मंथली खरीदारी है और इसकी खरीदारी का सिलसिला लगातार 24 महीनों तक बढ़ गया है.

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इसके चलते चीन का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व 2,435 टन तक पहुंच गया, जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 8.1% है, जबकि सितंबर में यह 8.5% था. बुलियन की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद खरीदारी जारी रही. अक्टूबर में डॉलर के हिसाब से इंटरनेशनल गोल्ड की कीमतों में 6.3% की गिरावट आई, जबकि चीन के बेंचमार्क गोल्ड की कीमत युआन के हिसाब से 5.9% गिरी.

डॉलर पर निर्भरता खत्‍म कर रहा चीन?

सोना पारंपरिक रूप से एक रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें कोई सॉवरेन क्रेडिट रिस्क नहीं होता है और यह सीधे तौर पर किसी दूसरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी पर निर्भर नहीं होता है. चीन के लिए, गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से डॉलर वाले एसेट्स से जुड़े कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है. साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी में उतार-चढ़ाव और संभावित फाइनेंशियल बैन के खिलाफ फाइनेंशियल बफर भी मिल सकता है.

हालांकि, नॉन-मॉनेटरी गोल्ड इंपोर्ट को ऑफिशियल सेंट्रल-बैंक की खरीद से कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए. इंपोर्ट के आंकड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर और प्राइवेट इन्वेस्टर की डिमांड को भी दिखाते हैं.

चीनी गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) ने अक्टूबर में लगातार चौथे महीने इनफ्लो दर्ज किया, जिसमें लगभग $784 मिलियन कीमत के 6.3 टन शामिल हुए. कुल होल्डिंग रिकॉर्ड 310 टन तक पहुंच गई, जो लगातार इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी दिखाता है.

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सोने को लेकर दुनिया में क्‍या बदल रहा है?

चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने सोने में अपना निवेश बढ़ाया है. जेफरीज के अनुसार, WGC डेटा का हवाला देते हुए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 2026 की तीसरी तिमाही में नेट 321.2 टन सोना खरीदा, जो 2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ज़्यादा तिमाही आंकड़ा है.

इसकी तुलना में दूसरी तिमाही में यह 296.3 टन और पहली तिमाही में 57.7 टन था. यह ट्रेंड जियोपॉलिटिकल बंटवारे, ट्रेड टेंशन और ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता के बीच रिजर्व पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करने में बढ़ती इंस्टीट्यूशनल दिलचस्पी को दिखाता है.

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