पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब मदरसों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलेगी. इन संस्थानों में भी दूसरे स्कूलों की तरह सिर्फ रविवार को ही छुट्टी होगी.

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शुक्रवार को सर्कुलर जारी करते हुए पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को राज्य के सामान्य शैक्षणिक कैंडलर का पालन करने को कहा है. इस निर्देश के मुताबिक, सोमवार से शनिवार तक नियमित रूप से क्लालेज चलेंगी और प्रशासनिक कामकाज भी जारी रहेगा. सिर्फ कुछ खास धार्मिक त्योहारों और सरकार की ओर से घोषित छुट्टियों पर ही अवकाश होगा.

दरअसल, पहले राज्य के कई मदरसों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी दी जाती थी और इसके बदले में रविवार को कक्षाएं लगाई जाती थी. लेकिन अब नए आदेश के बाद यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है. अब मदरसों का साप्ताहिक शेड्यूल दूसरे शैक्षणिक संस्थानों जैसा रहेगा.

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क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कोशिशों का हिस्सा है. हाल ही में सरकार ने स्कूलों की फीस, यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं. इससे पहले सितंबर में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 22 जिलों में कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था. इसके पीछे दस्तावेज़ों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छात्रों और शिक्षकों की संख्या में असंतुलन और फंडिंग में गड़बड़ी जैसी वजहें बताई गई थी.

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