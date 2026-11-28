सर्दियां शुरू हो गई है और संभावना जताई जा रही है कि इस साल भी घना कोहरा पड़ेगा.घने कोहरे का सीधा असर रेल परिचालन पर भी पड़ता है.लिहाजा रेलवे हर साल कोहरे की संभावना को देखते हुए दिसंबर से लेकर फरवरी तक अलग-अलग रेल रूट पर ट्रेनों की परिचालन में बदलाव करता है. इस दौरान कई ट्रेनों को तो निरस्त किया जाता है,वहीं कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव भी किए जाते हैं.

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इस बार भी संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करने और कई ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाने का फैसला किया है. भारतीय रेलवे ने दिसंबर से लेकर फरवरी तक 20 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. इसके अलावा, 26 ट्रेनों को अलग-अलग दिनों के लिए रद्द किया गया है.

जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया है कि कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के नजरिए से 01.12.2026 से 28.02.27 तक कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द/आंशिक रूप से रद्द और कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है.

पूरी तरह कैंसिल होने वाली 20 ट्रेनों की लिस्‍ट

गाड़ी सं. 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 02.12.26 से 24.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 02.12.26 से 24.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस 04.12.26 से 26.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस ट्रेन 06.12.26 से 28.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 22857 सांतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 07.12.26 से 22.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 22858 आनंद विहार-सांतरागाछी एक्सप्रेस - 08.12.26 से 23.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 05.12.26 से 02.03.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 03.12.26 से 28.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 03.12.26 से 01.03.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 01.12.26 से 27.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03.12.26 से 02.03.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01.12.26 से 28.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 04.12.26 से 26.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15904 चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस 06.12.26 से 28.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 07.12.26 से 22.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस 08.12.26 से 23.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 03.12.26 से 25.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 04.12.26 से 26.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 01.12.26 से 26.02.27 तक कैंसिल रहेगी

गाड़ी सं. 13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 02.12.26 से 27.02.27 तक कैंसिल रहेगी



इन ट्रेनों के परिचालन में होगी कमी

गाड़ी सं. 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 03.12.26 से 25.02.27 तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 26.02.27 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 24.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 03.12.26 से 25.02.27 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस दिनांक 15.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक सोम, मंगल एवं बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 15.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक सोम, मंगल एवं बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध एवं शुक्रवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध एवं शुक्रवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 16.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 17.12.26 से 11.02.27 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 15.12.26 से 13.02.27 तक प्रत्येक मंगल एवं शनिवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक बुध एवं रविवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक रवि एवं बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगल एवं शुक्रवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक बुध एवं शनिवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 26.02.27 तक प्रत्येक शुक्र एवं सोमवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15725 न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार एक्सप्रेस दिनांक 01.12.26 से 23.02.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15726 आनंद विहार-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 24.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 05.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 08.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिनांक 01.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक मंगल, गुरू एवं शनिवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक बुध, शुक्र एवं रविवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दिनांक 06.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक रविवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस दिनांक 08.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 05.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द रहेगी गाड़ी सं. 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 07.12.26 से 01.03.27 तक प्रत्येक सोमवार को रद्द रहेगी

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