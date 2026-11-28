पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मिडिल स्कूल जोरदार धमाके से दहल उठा. इस घटना में कई स्कूली छात्रों के मारे जाने और घायल होने की खबर सामने आई है. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इस ब्लास्ट की पुष्टि की है.

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कुनार प्रांतीय पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता फरीद देहकान ने घटना के संबंध में जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि यह धमाका सुबह करीब 10 बजे प्रांत के अंदर सेर इलाके में स्थित एक स्कूल में हुआ.

धमाके की चपेट में कई छात्र आ गए, जिनमें से कई की मौत हो गई है या कई घायल हुए हैं.

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फरीद देहकान ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए कुनार प्रांत की इन्वेस्टिगेटिव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है. जांच दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए बारीकी से छानबीन कर रहे हैं.

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