समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण से कोई नाराजगी नहीं है. पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है. लेकिन इसके नाम पर ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए, जिससे PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएं.

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अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है. उन्होंने इसे बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बताया.

अखिलेश यादव ने ये बातें आज तक से बातचीत में कहीं. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून पहले ही पास हो चुका है. अब सरकार को इसे लागू करना चाहिए. लेकिन सरकार 33 फीसदी महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सीटें 50 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

अखिलेश का कहना है कि, जिन सीटों की सीमाएं पहले से तय हैं, उनमें बदलाव की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? जो सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वह लोकसभा की सीमाएं बदलने की बात कर रही है.

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'महिला आरक्षण से नाराजगी नहीं, PDA महिलाओं को भी मिले हक'

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है. पार्टी चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले. लेकिन यह भी जरूरी है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को इस आरक्षण में जगह मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण कानून लागू करने के बहाने परिसीमन करना चाहती है. इसके जरिए लोकसभा की सीटों और उनके क्षेत्रों में बदलाव किया जाएगा.

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार इसी तरह का बदलाव करना चाहती है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ऐसी लोकसभा बनाना चाहती है, जिससे उसकी सरकार को कभी हटाया न जा सके.

उन्होंने कहा कि जो लोग इस परिसीमन बिल को पास कराने में मदद कर रहे हैं, वे भी बीजेपी की राजनीतिक भूल में शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 850 सीटों के प्रस्ताव पर दिए गए बयान को लेकर भी अखिलेश ने सवाल उठाए.

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'यूपी हार रहे हैं, इसलिए ला रहे परिसीमन बिल'

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है. इसलिए परिसीमन बिल के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी तक कोई नया नैरेटिव नहीं बना पाई है. जब कमल मुरझा गया तो अब 'राधे-राधे, कमल खिला दे भाई' का नारा दिया जा रहा है. अ

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अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से समर्थन मांग रहे हैं. लेकिन उनके कहने से कोई समर्थन देने वाला नहीं है. उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि जनता उनका साथ देगी या नहीं.

अखिलेश यादव ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए देश की सीमाओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि 2014 में देश का क्षेत्रफल कितना था और 2026 में कितना है. उन्होंने चीन पर भारतीय सीमाओं में कब्जे का आरोप लगाया. कहा कि बीजेपी विश्व गुरु बनने की बात करती है, लेकिन उसे देश की सीमाओं के बारे में भी जवाब देना चाहिए.

अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ. बैंकों को नुकसान हुआ और 18 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने पड़े. उन्होंने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को भी पूरी तरह फेल बताया.

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DAP और बिजली के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में निवेश और बिजली के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार निवेश की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन प्रदेश में कितना निवेश आया, यह बताना चाहिए. अखिलेश ने दावा किया कि प्रदेश में एक भी नया बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया. उन्होंने 3×660 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज तक इसका नाम तक नहीं बता पाए.

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DAP खाद की कमी को लेकर भी अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि DAP इसलिए नहीं दिलवा रहे हैं, क्योंकि DAP में PDA है. अखिलेश ने कहा, 'DAP में PDA है.'

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