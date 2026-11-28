राहुल गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है. इसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर भी लागू किया जा सकता है. ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की जरूरत क्या है?

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राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि 850 सीटों का प्रस्ताव बीजेपी को देश का चुनावी नक्शा अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का मौका देगा. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया.

राहुल गांधी ने 850 सीटों पर सवाल क्यों उठाया?

राहुल गांधी के मुताबिक, महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है. इसे मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों पर लागू किया जा सकता है. फिर सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की जरूरत क्यों है?

उन्होंने कहा कि 850 सीटों का प्रस्ताव बीजेपी को चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने के लिए बड़ा मौका देगा. राहुल ने इसे खाली कैनवास की तरह समझाया. उनके मुताबिक, जैसे किसी कलाकार को खाली कैनवास मिल जाए तो वह अपनी मर्जी से तस्वीर बना सकता है, वैसे ही सीटें बढ़ने पर सरकार को चुनावी नक्शा बदलने की ज्यादा गुंजाइश मिलेगी.

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जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा

राहुल गांधी ने जाति जनगणना को भी परिसीमन से जोड़ते हुए कहा कि सरकार जाति जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज करना चाहती है. उनके मुताबिक, 2027 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय हो सके.

उन्होंने आरोप लगाया कि सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना के आधार पर करने और लंबे समय तक सीटें स्थिर रखने से सामाजिक न्याय प्रभावित होगा.

राहुल बोले- लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश

राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन का मुद्दा सिर्फ राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे का नहीं है. उनके मुताबिक, 850 सीटों का प्रस्ताव बीजेपी को चुनावी नक्शा अपने पक्ष में बदलने का मौका देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, चुनावी व्यवस्था पर नियंत्रण रखने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध करेगी और विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी.





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