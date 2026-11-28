साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन कवियों, लेखकों के साथ विचार-विमर्श से जुड़े कई सत्र आयोजित किए गए. इसी दौरान एक खास सेशन 'राजनीति, इतिहास और आत्मकथा: सोनिया गांधी दी बिलॉन्गिंग के बहाने' में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुलपति और लेखक बद्री नारायण ने शिरकत की.

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बातचीत में दोनों लेखकों ने राजनीतिक आत्मकथाओं के महत्व और भारतीय राजनीति में आत्मकथा लिखने की परंपरा पर चर्चा की. इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' का भी जिक्र हुआ.

भारत में राजनेताओं के आत्मकथा लिखने का चलन कम

'सोनिया: ए बायोग्राफी' और '24 अकबर रोड' जैसी किताबें लिख चुके रशीद किदवई ने कहा कि हमारे देश में राजनेताओं के बीच आत्मकथा लिखने का चलन कम है. देश में 14 प्रधानमंत्री हुए और सभी का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रहा, लेकिन किसी ने भी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का लेखा-जोखा पुस्तक के रूप में नहीं लिखा. भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह एक बड़ा खालीपन है.

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं रहीं, लेकिन दो प्रधानमंत्रियों के बनने और उनकी सरकारों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इनमें पहले पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे डॉ. मनमोहन सिंह थे. ये दोनों अध्याय भारत के राजनीतिक इतिहास में काफी उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं.

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महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज है सोनिया की आत्मकथा

रशीद किदवई ने कहा कि सोनिया गांधी के सहयोगी रहे अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी समेत कई नेताओं ने अपनी जीवन कथाएं लिखीं और उनमें अलग-अलग प्रसंगों पर टिप्पणियां कीं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1960 के दशक से लेकर अब तक के घटनाक्रम को समेटने के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा है. इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज और सराहनीय प्रयास है.

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत का एक किस्सा भी साझा किया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक आत्मकथाओं में कुछ बातें सीधे तौर पर लिखी जाती हैं, जबकि कुछ बातें समझदार पाठकों के लिए छोड़ दी जाती हैं. सोनिया गांधी की 'बिलॉन्गिंग' में भी कई जगह पंक्तियों के बीच छिपे अर्थों को समझने की जरूरत है.

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'हम अपनी नहीं, जगत की कहानी कहते हैं'

बसपा संस्थापक कांशीराम पर किताब लिख चुके बद्री नारायण ने भारत में राजनीतिक आत्मकथाओं की कमी के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में आत्मकथा लिखने का चलन नहीं रहा है. भारतीय समाज व्यक्ति केंद्रित नहीं, बल्कि सामूहिकता केंद्रित समाज है.

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बद्री नारायण ने कहा, 'हम अपनी कहानी नहीं कहते, हम जगत की कहानी कहते हैं. हमारी परंपराओं में अपनी आत्मकथा कहने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता रहा है. आप पारंपरिक साहित्य को देखेंगे तो उसमें कथा, संवाद और प्रवचन मिलेंगे, लेकिन आत्मकथा की परंपरा कम दिखाई देगी.'

बद्री नारायण ने सोनिया गांधी के आत्मकथा लिखने के पीछे उनकी राजनीतिक भूमिका को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सत्ता की भोक्ता भी थीं और दृष्टा भी थीं. वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नहीं थीं. जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, उसे सत्ता से जुड़ी चुनौतियों और परेशानियों का सीधे सामना करना पड़ता है. सोनिया गांधी सत्ता के संचालन में भूमिका निभा रही थीं और उसे दूर से देख भी रही थीं. ऐसे में उनके लिए अपने अनुभवों को आत्मकथा के जरिए व्यक्त करना संभव था.

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बद्री नारायण ने एक बड़े समाजशास्त्री से हुई बातचीत का किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उस समाजशास्त्री से पूछा कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते हैं, तो उनका जवाब था कि हमने जीवन में ऐसा क्या किया है कि आत्मकथा लिखें? बद्री नारायण के मुताबिक, व्यक्ति का अपने जीवन और उपलब्धियों के प्रति नजरिया भी आत्मकथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

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चर्चा के दौरान यह बात भी उठी कि कई बार राजनेता इतिहास और राजनीति के इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साक्षी होते हैं कि वे उनका खुलासा नहीं करना चाहते. वे नहीं चाहते कि किसी बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे की कहानी सार्वजनिक हो.

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