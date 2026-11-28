पंजाब के गुरदासपुर में खेतों के बीच एक संदिग्ध पैकेट मिला. पुलिस और BSF की संयुक्त तलाशी में जब इसे खोला गया, तो अंदर हथियारों की खेप निकली. पैकेट से 2 पिस्तौल, 59 जिंदा कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हथियार ड्रोन के जरिए यहां भेजे गए थे.

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यह बरामदगी गुरदासपुर जिले के गांव हरवंडियां में हुई. पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने इलाके में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था. इसी दौरान खेतों में एक संदिग्ध पैकेट दिखाई दिया. तलाशी टीम ने जब उसकी जांच की, तो हथियारों का पता चला.

पैकेट में मिले 2 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड

पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान में 30 बोर की 2 पिस्तौल मैगजीन सहित, 59 जिंदा कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड शामिल हैं. हथियारों की खेप मिलने के बाद पुलिस ने सभी सामान अपने कब्जे में ले लिया.

अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में थाना सदर गुरदासपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. केस 28 नवंबर 2026 को दर्ज हुआ. इसमें आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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पुलिस ने क्या कहा?

गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तुषार गुप्ता ने बताया कि हथियारों की बरामदगी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में अहम है.

गुरदासपुर पुलिस का कहना है कि जिले में हथियारों, नशे और गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने ऐसे नेटवर्क को खत्म करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है.

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