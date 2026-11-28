तमिलनाडु के मदुरई में स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार को कार्तिगई दीपम जलाया गया. पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून पर दीप जलाने की रस्म शाम 5 बजे पूरी हुई. चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां दीप नहीं जलाया गया था. इसके बाद मामला और बढ़ गया था.

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शनिवार को दीप जलाने के लिए सिर्फ 50 श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर जाने की अनुमति दी गई. सुबह से ही पहाड़ी के नीचे बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे. कई श्रद्धालु अपने साथ दीप भी लेकर पहुंचे थे.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंदिर का कामकाज संभालने के लिए नियुक्त मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस वैद्यनाथन और वी पार्थिबन शनिवार को चेन्नई से मदुरै पहुंचे. दोनों जज पारंपरिक संगीत के साथ मिट्टी के दीप, बाती और घी लेकर पहाड़ी के नीचे पहुंचे. उन्होंने ये सामग्री मंदिर प्रशासन को सौंपी.

मंदिर में पूजा के बाद जजों ने तांबे का विशेष पात्र पुजारियों को दिया. इसे 'कोप्परई' कहा जाता है. पत्थर के स्तंभ के ऊपर इस पात्र को रखने के लिए कर्मचारियों ने अस्थायी मंच और मचान तैयार किया था.

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दीप जलाने के लिए करीब 30 ग्राम घी, 50 मीटर लंबी सूती कपड़े की बाती और 5 किलो कपूर की व्यवस्था की गई थी. अधिकारियों और पुजारियों से बातचीत के बाद जस्टिस वैद्यनाथन ने शाम 5 बजे दीप जलाने का समय तय किया था. मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण, पुलिस अधिकारी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे.

#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: The ceremonial Karthigai Deepam is lit at the Deepathoon stone pillar at Thiruparankundram Hill. Retired High Court judges Justice S. Vaidyanathan and Justice V. Parthiban have been appointed as receivers to oversee the administration of the temple. https://t.co/dq5LLGNwsw — ANI (@ANI) November 28, 2026

दीपथून पर जले दीपक को देख भावुक हुए श्रद्धालु, 'वेत्रीवेल, वीरवेल' के लगाए जयकारे

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवित्र दीपम जलाया गया. दीपक जलते ही वहां मौजूद श्रद्धालु खुशी से झूम उठे. कई श्रद्धालु भावुक भी हो गए. इस दौरान लोगों ने दीपम जलने पर खुशी जताई और इसे अपनी आस्था से जुड़ा खास पल बताया. दीपम जलते ही वहां 'वेत्रीवेल, वीरवेल' के जयकारे गूंजने लगे. श्रद्धालुओं ने भगवा गमछे लहराकर खुशी मनाई और दीपक जलने का जश्न मनाया.



#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees turned emotional as the sacred Deepam was lit at Thiruparankundram hill following the Supreme Court's verdict. https://t.co/gApjGmjh5B — ANI (@ANI) November 28, 2026

पहाड़ी पर CRPF की सुरक्षा, दरगाह का रास्ता खुला रहा

शनिवार सुबह CRPF की एक कंपनी ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ पहाड़ी की सुरक्षा संभाल ली थी. पुलिस ने पहाड़ी के नीचे और स्तंभ तक जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की थी. पहाड़ी पर भीड़ जुटने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच प्रवेश को लेकर बहस भी हुई.

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स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मौके पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस तैनात की गई थीं. वीडियो में स्थानीय लोगों और हिंदू श्रद्धालुओं को CRPF के जवानों और उनके वाहनों पर फूल बरसाते देखा गया.

#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees turned emotional as the sacred Deepam was lit at Thiruparankundram hill following the Supreme Court's verdict. https://t.co/gApjGmjh5B — ANI (@ANI) November 28, 2026

दरगाह में जायरीनों ने भी की इबादत

पहाड़ी पर दीप जलाने की रस्म के दौरान पास में मौजूद हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह को भी खुला रखा गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दरगाह के आसपास दीप जलाने के लिए 50 मीटर का दायरा तय किया गया था. इस दौरान दरगाह में जायरीनों की आवाजाही जारी रही. लोगों ने वहां पहुंचकर इबादत की. वहीं, पास में पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की रस्म पूरी की गई.

#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees celebrate, burst firecrackers at Thiruparankundram hill as the ceremonial Deepam is lit following the Supreme Court's verdict https://t.co/YGd9K0hiIQ — ANI (@ANI) November 28, 2026

चेन्नई में BJP नेता ने थिरुपरनकुंद्रम के दीपथून जैसे स्तंभ पर जलाया दीपक

चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोज पी सेल्वम ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के विवादित दीपथून जैसी दिखने वाली रेप्लिका पर दीपक जलाया. उन्होंने पुरसैवाक्कम इलाके में यह कार्यक्रम किया. इसे थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है.

#WATCH | Tamil Nadu: BJP state secretary Vinoj P. Selvam light a lamp resembling the Thiruparankundram Deepathoon at Purasaiwakkam in Chennai. https://t.co/JC3KZbW4Zi — ANI (@ANI) November 28, 2026

CRPF जवानों पर हिंदु भक्तों ने बरसाए फूल

दीपम विवाद के बीच पहाड़ी की सुरक्षा संभालने पहुंचे CRPF जवानों का हिंदू श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया. जवानों और उनके वाहनों पर फूलों की बारिश की गई. CRPF के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीमें भी तैनात की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बल को सौंपी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मुस्लिम श्रद्धालुओं को दरगाह और मस्जिद में इबादत करने से रोका न जाए. सुरक्षा बलों ने पहाड़ी के रास्तों पर चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी है.

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#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Villagers gathered near Thiruparankundram Hill showered flower petals on CRPF personnel deployed to take security control of the hill and Sri Subramania Swamy Temple, hours after the Supreme Court ordered Central forces to secure the area for lighting the Karthigai Deepam at Deepathoon. — ANI (@ANI) November 28, 2026

दीपम विवाद पर 13 सदस्यीय समिति कर रही निगरानी

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद को लेकर बनाई गई समिति में 13 सदस्य शामिल हैं. इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पार्थिबन और वैद्यनाथन, मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा, शहर के पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन, CRPF के IG थिरुमाला विक्रम और IG मुकेश कुमार शामिल हैं. इनके अलावा स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर वीरराघव, थिरुमंगलम के RDO केराग्नक लिथिया और मदुरई के जिला राजस्व अधिकारी को भी समिति में रखा गया है. समिति में स्वामीनाथन, रमेश और अजित और मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं.

क्या है थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद?

दरअसल, मदुरई स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद है. यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर और हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह भी है. विवाद पहाड़ी पर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने को लेकर है.

VIDEO | Deepathoon lamp lighting: Devotees and members of Hindu organisations pushed aside barricades and entered the pathway leading to the top of Thiruparankundram hill amid restrictions on public access to the Deepathoon. The incident occurred as preparations were underway to light the Karthigai Deepam at the hilltop pillar following the Supreme Court's order. Police personnel had stopped devotees from proceeding along the hill pathway, stating that public access would be decided after the Central Reserve Police Force CRPF took charge of security arrangements. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

हिंदू संगठनों की मांग है कि मंदिर की परंपरा के तहत पहाड़ी के ऊपर इस स्तंभ पर दीपम जलाया जाए. वहीं, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन का कहना है कि दीपम जलाने की परंपरागत जगह उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडप है. दीपथून स्तंभ दरगाह के पास स्थित है, इसलिए वहां दीप जलाने से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई है.

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कैसे शुरू हुआ थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद?

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम कहां जलाया जाए, विवाद इसी बात को लेकर है. तमिलनाडु सरकार का कहना है कि पिछले 150 साल से ज्यादा समय से यह रस्म पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास बने दीप मंडपम में होती रही है. वहीं, याचिकाकर्ता पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने की मांग कर रहे हैं. यह जगह दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है.

दरगाह के प्रतिनिधियों ने इस मांग का विरोध किया है. इस पहाड़ी को लेकर 1923 में एक सिविल कोर्ट ने फैसला दिया था. इसमें पहाड़ी के बड़े हिस्से पर सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के अधिकार और दरगाह परिसर समेत कुछ जगहों पर मुस्लिम पक्ष के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी.

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1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. दीपम जलाने की जगह को लेकर 1990 के दशक में मद्रास हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था. तमिलनाडु सरकार इसी पुरानी कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर पारंपरिक जगह पर ही दीपम जलाने की बात कहती रही है. हालांकि, इस साल शनिवार को दीपथून पर दीपम जलाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश के तहत हुई.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दीपथून पर दीपम जलाने की एक बार अनुमति दी थी. यह आयोजन 24 नवंबर को होना था. लेकिन उस दिन दीपम पारंपरिक जगह पर ही जलाया गया और दीपथून पर दीपक नहीं जलाया गया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

कोर्ट ने 27 नवंबर को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया और 28 नवंबर को दीपथून पर दीपम जलाने का आदेश दिया. मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड को निलंबित कर दिया गया और पहाड़ी की सुरक्षा CRPF को सौंप दी गई. आज दीपम जलाने के लिए 50 श्रद्धालुओं को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति दी गई है.

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