भारत की सुरक्षा चुनौतियां अब केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रह गई हैं. युद्ध का एक नया मोर्चा अंतरिक्ष (Space) भी बन चुका है. चीन अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है और अब उसकी मदद से पाकिस्तान भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को भारत को अपनी सैन्य रणनीति में शामिल करना होगा. उन्होंने कहा कि चीन की मदद से पाकिस्तान की खुफिया निगरानी और लक्ष्य की पहचान करने की क्षमता बेहतर हो सकती है. इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने अपने 52 सैटेलाइट वाले निगरानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.

नई दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में 'विमर्श ऑन फ्यूचर ऑफ वारफेयर एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू कंडक्ट मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस' कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने अंतरिक्ष युद्ध की बदलती चुनौतियों पर बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता चीन की मदद से बेहतर हो रही है. पाकिस्तान का अपना अंतरिक्ष संगठन SUPARCO (Space and Upper Atmosphere Research Commission) भी स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने में जुटा है.

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#WATCH | Delhi | On Pakistan's space capability, CDS General NS Raja Subramani says, "Yes, its space capability is improving with Chinese help. Also, SUPARCO, which is a Pakistani organization, is working to develop its own capabilities. Now, we also have to take it for granted that it will be helped by Turkey as well. Whatever capabilities are available to the Chinese in terms of ISR, position, navigation, timing, etc., will be available to the Pakistanis, so we will have to factor that into our calculus. Their ISR, etc., will be better. However, having factored that into our calculus, we have to look at enhancing our own capabilities. When Space-Based Surveillance Phase-III (SBS-3) comes in, it will enhance our capability to a great extent. Simultaneously, we are also working on methods to ensure that we are able to build as well as launch more satellites. We are working with our private sector entrepreneurs on this" (27.11) — ANI (@ANI) November 27, 2026

CDS ने यह भी कहा कि भारत को यह मानकर चलना चाहिए कि तुर्किये भी पाकिस्तान की मदद कर सकता है. चीन के पास मौजूद ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रीकॉन्सेंस और PNT यानी पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग जैसी क्षमताओं का लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों, सीमावर्ती गतिविधियों और सैन्य संसाधनों की निगरानी करने में पहले से बेहतर स्थिति में आ सकता है.

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क्या है भारत का 52 सैटेलाइट वाला SBS-3 कार्यक्रम?

पाकिस्तान और चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं के बीच भारत अपने स्पेस बेस्ड सर्विलांस (SBS-3) कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है. इसके तहत 52 निगरानी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना है. इन उपग्रहों में दो तरह के सेंसर इस्तेमाल किए जाएंगे.

पहला इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर, जो तस्वीरों के जरिए धरती पर मौजूद गतिविधियों की जानकारी देगा.

दूसरा सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR), जो बादलों और अंधेरे जैसी परिस्थितियों में भी जमीन की निगरानी करने में मदद कर सकता है.

इन उपग्रहों को लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया जाएगा. यह पृथ्वी से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है. इस कार्यक्रम को मूल रूप से 2029 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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भारत पहले भी SBS कार्यक्रम के तहत Cartosat और RISAT सीरीज के उपग्रह स्थापित कर चुका है. इन दोनों ने ऑप्टिकल और रडार आधारित निगरानी क्षमता विकसित करने में योगदान दिया है.

रीविजिट टाइम कम करना क्यों जरूरी?

जनरल सुब्रमणि ने कहा कि भारत को चीन की बराबरी करने के लिए उसके जितने उपग्रह बनाने की जरूरत नहीं है. भारत का लक्ष्य अपनी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त सैटेलाइट विकसित करना होना चाहिए. उन्होंने खासतौर पर रीविजिट टाइम कम करने पर जोर दिया.

रीविजिट टाइम का मतलब है कि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के एक ही स्थान को दोबारा देखने में कितना समय लेता है. मान लीजिए किसी सीमा क्षेत्र की निगरानी करने वाला उपग्रह एक बार गुजरने के बाद 12 घंटे तक वहां वापस नहीं आता, तो इस दौरान होने वाली गतिविधियों की जानकारी तुरंत नहीं मिल पाएगी. लेकिन अगर उपग्रहों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो निगरानी के बीच का अंतर कम किया जा सकता है.

भारत इसी दिशा में ISR, PNT और ELINT यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत कर रहा है.

GSAT-7C से वायुसेना की संचार क्षमता होगी मजबूत

भारत केवल निगरानी उपग्रहों पर ही काम नहीं कर रहा, बल्कि सैन्य संचार को भी मजबूत बना रहा है. 15 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय ने GSAT-7C संचार उपग्रह क्षमता के लिए NewSpace India Limited के साथ 2,563 करोड़ रुपये का समझौता किया.

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इस स्वदेशी उपग्रह से भारतीय वायुसेना के विमानों और अन्य सैन्य संसाधनों के बीच सुरक्षित और निर्बाध संचार व्यवस्था मजबूत होगी. इससे पहले दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया GSAT-7A भी वायुसेना को नेटवर्किंग और संचार सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है.

मल्टी-डोमेन वॉरफेयर में भारत की तैयारी

आधुनिक युद्ध अब केवल थल, जल और वायु सेना के बीच नहीं लड़ा जाता. इसमें अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी महत्वपूर्ण हो गए हैं. इसे मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस कहा जाता है. इसमें अलग-अलग सैन्य क्षेत्रों की क्षमताओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है.

CDS ने भरोसा दिलाया कि उत्तरी मोर्चे पर भारतीय सेना और वायुसेना देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं. नौसेना भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए सक्षम है.

कुल मिलाकर, चीन की मदद से पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता में हो रही बढ़ोतरी भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती है. भारत का SBS-3 कार्यक्रम, GSAT-7C और स्वदेशी सैटेलाइट निर्माण पर जोर इसी चुनौती का जवाब है. आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में निगरानी की क्षमता ही सीमा पर सैन्य तैयारी और युद्ध के परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में शामिल होगी.

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