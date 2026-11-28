बच्चों की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है. पढ़ाई हो या मनोरंजन, मोबाइल, टैबलेट और स्क्रीन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिजिटल कंटेंट बच्चों को किताबों से दूर कर रहा है? और अगर ऐसा है, तो नई पीढ़ी में पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जाए?

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इन्हीं सवालों पर साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन खास सत्र में पन्नों ऐसी प्रीत: डिजिटल पीढ़ी को किताबों से जोड़ने के सूत्र' में चर्चा हुई. TVTN के मैनेजिंग एडिटर पाणिनि आनंद ने इस सत्र में वरिष्ठ विज्ञान लेखक और बाल साहित्यकार देवेंद्र मेवाड़ी, लेखिका और अनुवादक मनीषा चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार व लेखक सूर्यकांत सिंह से बातचीत की.

पाणिनि आनंद के साथ बातचीत के दौरान तीनों मेहमानों ने डिजिटल दौर में बच्चों की बदलती दुनिया, रील्स और दूसरे ऑनलाइन कंटेंट के बढ़ते प्रभाव और किताबों की जरूरत पर अपने विचार रखे. उन्होंने समझाया कि किताबें सिर्फ बच्चों को जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि उनकी कल्पनाशक्ति, सोच और भावनात्मक विकास को भी आकार देती हैं.

चर्चा में यह बात भी सामने आई कि बच्चों को डिजिटल माध्यम से पूरी तरह दूर करना आसान नहीं है. जरूरत इस बात की है कि उन्हें किताबों से जोड़ने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी उम्र और रुचि के मुताबिक बेहतर, रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट उपलब्ध कराया जाए.

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मनीषा चौधरी बोलीं- किताबों से बच्चों के साथ बनता है संवाद

इस मुद्दे पर अपनी सोच रखते हुए मनीषा चौधरी ने कहा कि बच्चों के विकास में किताबों की भूमिका बहुत जरूरी है. उनके मुताबिक, डिजिटल माध्यम अब सिर्फ जानकारी पाने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह हमारे देखने, सुनने और पढ़ने के तरीके को भी प्रभावित कर रहा है. फोन पर बच्चा एक साथ कई तरह की चीजें देखता और सुनता है, जिससे उसका ध्यान भटक सकता है.

उन्होंने कहा कि किताब पढ़ने का अनुभव डिजिटल कंटेंट से अलग होता है. किताब पढ़ते समय माता-पिता और बच्चे के बीच बातचीत का मौका बनता है. वे कहानी के बारे में बात कर सकते हैं और बच्चे की खुशी या जिज्ञासा को समझ सकते हैं. मनीषा के मुताबिक, डिजिटल माध्यम पर यह संवाद उतना मजबूत नहीं हो पाता. इसलिए बच्चों को किताबों से जोड़ना जरूरी है.

सूर्यकांत सिंह ने कहा- बच्चों की पढ़ने की आदत की समस्या बड़ी है

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सूर्यकांत सिंह ने कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत का सवाल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक और शैक्षणिक समस्या का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद इस विषय पर कई अध्ययन हुए हैं. उनके मुताबिक, किताबें बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कहानी पढ़ने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है.

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सूर्यकांत सिंह ने डिजिटल और किताबों की दुनिया के बीच विरोधाभास की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और दूसरी तरफ किताबों के डिजिटल संस्करण तैयार किए जा रहे हैं. नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्थाएं भी ई-पुस्तकालय चला रही हैं. वहीं, स्कूलों में ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं और छोटे बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कई गतिविधियां भी डिजिटल माध्यम से हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि जब बच्चे बचपन से ही डिजिटल डिवाइस के बीच बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें इस दुनिया से पूरी तरह अलग करके किताबों की ओर ले जाना आसान नहीं है. ऐसे में डिजिटल माध्यम को खारिज करने के बजाय उस पर बच्चों के लिए बेहतर कंटेंट तैयार करने के बारे में भी सोचना होगा.

देवेंद्र मेवाड़ी ने सुनाया चौथी कक्षा की बच्ची का किस्सा

वरिष्ठ विज्ञान लेखक और बाल साहित्यकार देवेंद्र मेवाड़ी ने चर्चा के दौरान एक बच्ची का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि गाजीपुर के कासिमाबाद की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची ने उन्हें फोन किया था. बच्ची ने उनकी किताब पढ़ी थी और उसके पीछे दिए गए नंबर से उनसे बात की. जब मेवाड़ी ने उससे पूछा कि वह मोबाइल क्यों नहीं देखती, तो बच्ची ने बताया कि मोबाइल उसकी मां के पास है और वह खुद किताबें पढ़ती है.

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मेवाड़ी ने बताया कि बच्ची ने उनसे कहा कि किताबों में उसे जितनी चीजें मिलती हैं, उतनी मोबाइल पर नहीं मिलतीं. इस उदाहरण से उन्होंने समझाया कि किताबें बच्चों को कल्पना करने और चीजों को महसूस करने का मौका देती हैं.

उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम पर बच्चे बारिश, बादल, पहाड़, कोहरा और फूलों पर बैठी तितलियों के दृश्य देख सकते हैं, लेकिन उन्हें छू या महसूस नहीं कर सकते. वहीं, किताब पढ़ते समय बच्चा अपने मन में इन दृश्यों की कल्पना करता है. इस तरह किताबें बच्चों की जिज्ञासा और कल्पनाशक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं.

डिजिटल कंटेंट को भी बच्चों के लिए बेहतर बनाने की जरूरत

चर्चा में यह बात भी सामने आई कि बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए सिर्फ डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाने की सलाह देना काफी नहीं है. आज बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की गतिविधियों में डिजिटल माध्यम की भूमिका बढ़ रही है. ऐसे में किताबों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराना जरूरी है, जो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाए और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करें.

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