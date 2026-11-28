साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन खास सेशन 'राजनीति, इतिहास और आत्मकथा: सोनिया गांधी दी बिलॉन्गिंग के बहाने' में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई ने शिरकत की. इस दौरान उनके साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुलपति और लेखक बद्री नारायण ने मौजूद रहे. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' का जिक्र करते हुए रशीद किदवई ने कई किस्सों का जिक्र किया.

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रशीद किदवई ने सोनिया गांधी के 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग कारण बताए हैं. नटवर सिंह ने भी अपनी किताब में इस बारे में लिखा था. किसी ने सोनिया गांधी के मन में डर होने की बात कही तो किसी ने इसके पीछे उनके बच्चों की असहमति को कारण बताया. हालांकि, सोनिया गांधी की आत्मकथा से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आती हैं.

उन्होंने कहा कि 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी से पार्टी अध्यक्ष बनने का आग्रह किया था. यह उस समय की बात है, जब राजीव गांधी का पार्थिव शरीर तीन मूर्ति भवन में रखा हुआ था. सोनिया गांधी उस वक्त काफी आहत थीं. रशीद किदवई ने बताया कि उस समय उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर प्रणब मुखर्जी से पूछा था कि क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य हैं? इस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि यह एक सवाल है. अब सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि वह 1997 में विधिवत कांग्रेस की सदस्य बनी थीं.

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किदवई ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति 1991 में ही उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहती थी और संभव था कि वह जुलाई तक प्रधानमंत्री भी बन जातीं. इस तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उनकी आत्मकथा से सामने आती हैं.

राहुल-प्रियंका की सक्रिय राजनीति के बीच आत्मकथा लिखना सराहनीय

रशीद किदवई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो वह अपने नजरिए से लिखता है. इस दौरान वह कई चीजों को नजरअंदाज करता है या राजनीतिक कारणों से कुछ मुद्दों पर लिखने से बचता है. उन्होंने कहा कि भारत में अक्सर लोग सेवानिवृत्ति के बाद अपने अनुभव लिखते हैं. नौकरशाह भी अपनी सेवा पूरी करने के बाद किताबें लिखते हैं, जिनमें वे अपनी नाराजगी और अनुभवों के साथ कई तथ्यों को सामने रखते हैं.

सोनिया गांधी का आत्मकथा लिखना इसलिए भी सराहनीय है, क्योंकि वह अभी सक्रिय राजनीति में हैं. उनके बेटे राहुल गांधी राजनीतिक रूप से आक्रामक मुद्रा में हैं और मोर्चे पर आगे खड़े हैं. प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में हैं. इसके बावजूद सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है.

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'अपनी यादों को याद करने की भी एक राजनीति होती है'

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बद्री नारायण ने आत्मकथा और जीवनी के बीच का अंतर समझाते हुए कहा कि आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति एक खास नजरिए से अपने अतीत को याद करता है. वह कुछ स्मृतियों को चुनता है और कुछ को छोड़ देता है. क्या याद करना है, क्यों याद करना है और किस अवसर पर याद करना है, इसकी भी एक राजनीति होती है.

उन्होंने कहा कि याद करना कोई मासूम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है. वहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखने के लिए गहरे शोध की आवश्यकता होती है. जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन, उसके परिवेश और उसकी राजनीति को समझना होता है. इसके साथ ही उससे एक निष्पक्ष दूरी भी बनाए रखनी होती है.

'कांशीराम का जीवन ही उनकी जीवनी लिखने की स्वीकृति था'

बसपा संस्थापक कांशीराम पर अपनी किताब का जिक्र करते हुए बद्री नारायण ने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि इतना काम करने वाले व्यक्ति की जीवनी लिखी जानी चाहिए. कांशीराम पर हिंदी में कई छोटी पुस्तकें लिखी गई थीं, लेकिन अंग्रेजी में उनकी जीवनी नहीं थी. इसी वजह से उन्होंने इस पर काम किया.

उन्होंने बताया कि जीवनी लिखने के लिए उन जगहों पर जाना पड़ता है, जहां संबंधित व्यक्ति ने काम किया हो. उसके जीवन को दूसरे लोगों की नजरों से भी समझना पड़ता है.

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जीवनी लिखने के लिए संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार की स्वीकृति की जरूरत के सवाल पर बद्री नारायण ने कहा कि जब उन्होंने कांशीराम की जीवनी लिखी, तब उनका निधन हो चुका था. कांशीराम जिस गरीब और वंचित समुदाय की राजनीति करते थे, उसके लिए ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने कहा, 'उनका जीवन ही अप्रूवल था. उनके जीवन पर बात हो, यही एक अप्रूवल था.'

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'मायावती पर सत्ता में रहते हुए लिखी गई जीवनी, कांशीराम पर निधन के बाद'

बद्री नारायण ने कहा कि कांशीराम पंजाब से थे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीति की. अंग्रेजी भाषी समाज से उनका बहुत गहरा संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि कांशीराम पर अंग्रेजी में उनकी लिखी जीवनी के बाद किसी और ने जीवनी नहीं लिखी, जबकि लिखी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मायावती पर उस समय जीवनी लिखी जा चुकी थी, जब वह सत्ता में थीं, लेकिन कांशीराम की जीवनी उनके निधन के बाद लिखी गई.

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