साहित्य आजतक 2026 के सेशन 'नोवेल आइडियाज से AI एल्गोरिदम तक' में लेखक, स्तंभकार और यूट्यूबर चेतन भगत ने सोशल मीडिया, रील्स की बढ़ती लोकप्रियता, किताबें पढ़ने की घटती आदत और AI के दौर में लेखन की बदलती चुनौतियों पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने मीडिया की भूमिका, दर्शकों की पसंद और युवाओं के बीच बढ़ती चिंता जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. चेतन भगत ने कहा कि आज लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक रहा है. ऐसे में लेखकों के सामने चुनौती है कि वे ऐसी किताबें लिखें, जिन्हें पढ़ना लोगों को मुश्किल न लगे.

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चेतन भगत के पुराने बयान का जिक्र हुआ, जिसमें उन्होंने युवाओं को रील्स कम देखने की सलाह दी थी. इस पर उनसे पूछा गया कि पहले वे युवाओं को रील्स से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन अब खुद इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते और डांस करते नजर आते हैं. इस सवाल पर चेतन भगत ने कहा कि रील देखने और रील बनाने में फर्क है. एक क्रिएटर होता है और दूसरी क्रिएटर इकोनॉमी.

चेतन भगत ने कहा कि वे नई पीढ़ी से जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि युवा किताबें भी पढ़ें. इसलिए उन्हें इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय रहना पड़ता है. उन्होंने बताया कि जब वे मोटिवेशन और अच्छी बातें करते हुए रील बनाते हैं तो उन्हें करीब 20 हजार व्यूज मिलते हैं, लेकिन जब वे किसी गाने पर डांस करते हुए रील डालते हैं तो उसे लाखों व्यूज मिल जाते हैं. ऐसे में उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए.

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फिटनेस के लिए भी बनाते हैं रील्स

चेतन भगत ने अपनी फिटनेस रील्स को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि 52 साल की उम्र में फिट रहना उनके लिए महत्वपूर्ण है. वे लोगों को बताना चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ फिटनेस की जरूरत और ज्यादा हो जाती है. युवावस्था में शरीर कई चीजों को आसानी से सहन कर लेता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है.

उन्होंने माना कि आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां अच्छी बातें करने वालों के मुकाबले मनोरंजन और नौटंकी वाली चीजों को ज्यादा व्यूज मिलते हैं. इसका असर मीडिया पर भी दिखाई देता है. सनसनीखेज खबरों को ज्यादा दर्शक मिलते हैं, जबकि किसी सड़क की समस्या या विकास से जुड़ी गंभीर रिपोर्टिंग को उतने व्यूज नहीं मिलते.

दर्शक ही राजा हैं, मीडिया की जिम्मेदारी सही जानकारी देना

मीडिया और खबरों की बदलती प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए चेतन भगत ने कहा कि आज हर चीज से लोगों को मनोरंजन की उम्मीद रहती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब लेखक और पत्रकारों से भी मनोरंजन करने की अपेक्षा की जाने लगी है?

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AI के दौर में किताब लिखना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण

बातचीत के दौरान लेखन के बदलते तरीकों और AI के बढ़ते इस्तेमाल पर भी सवाल हुआ. चेतन भगत से पूछा गया कि जब उन्होंने लेखन शुरू किया था, तब उनकी कहानियां कॉलेज और युवाओं के रिश्तों के इर्द-गिर्द होती थीं. आज अगर उन्हें नई किताब लिखनी हो तो उनके रिसर्च और लेखन की प्रक्रिया में कितना बदलाव आया है? क्या अब वे लोगों के अनुभवों और किस्सों से ज्यादा जानकारी लेते हैं या AI की मदद से?

इस पर चेतन भगत ने कहा कि पहले भी लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना आसान नहीं था, लेकिन अब यह चुनौती और बड़ी हो गई है. पहले टीवी और फिल्मों जैसे मनोरंजन के विकल्प मौजूद थे, लेकिन अब रील्स ने लोगों का ध्यान तेजी से बांट दिया है.

उन्होंने कहा कि एक रील को देखने में लोगों का औसत समय करीब चार सेकंड रह गया है. ऐसे में लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है. जबकि किताब पढ़ने के लिए जरूरी है कि पाठक लंबे समय तक अपना ध्यान एक ही जगह बनाए रखे.

चेतन भगत के मुताबिक, उनके लिए सबसे पहली चुनौती ऐसी किताब लिखना है, जिसकी भाषा बेहद सरल हो और जिसे पढ़ने में लोगों को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े. किताब की भाषा मक्खन की तरह आसान होनी चाहिए, ताकि पाठक बिना किसी बोझ के कहानी के साथ आगे बढ़ सके.

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युवाओं में नौकरी और AI को लेकर बढ़ रही है चिंता

चेतन भगत ने कहा कि आज के समाज और युवाओं की परिस्थितियां पहले से अलग हैं. खासकर नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं में काफी चिंता है. उनके मुताबिक, पहले भी नौकरी पाना आसान नहीं था, लेकिन अब आर्थिक परिस्थितियों और AI जैसे नए कारकों के कारण चुनौतियां बढ़ रही हैं.

उन्होंने कहा कि आज के लेखकों को समाज की बदलती परिस्थितियों को समझना होगा. युवाओं की चिंता, उनकी परेशानियों और भविष्य को लेकर उनके मन में चल रहे सवालों को कहानियों में जगह मिलनी चाहिए. ऐसी कहानियां प्रासंगिक हो सकती हैं, जो युवाओं की समस्याओं को सामने रखने के साथ उन्हें थोड़ी उम्मीद भी दें.

रील्स जंक फूड की तरह, रोज पढ़ें किताब के पांच पन्ने

किताबें पढ़ने की आदत पर जोर देते हुए चेतन भगत ने रील्स की तुलना जंक फूड से की. उन्होंने कहा कि रील्स देखना आसान और मजेदार जरूर है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है. ठीक उसी तरह जैसे चिप्स खाना आसान है, लेकिन हम जानते हैं कि रोज सिर्फ चिप्स खाकर सेहतमंद नहीं रहा जा सकता. उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ना भी एक ऐसी आदत है, जिसके लिए थोड़ा समय और मेहनत निकालनी पड़ती है. पढ़ने से दिमाग का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है और रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है.

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चेतन भगत ने डॉक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छा बताया जाए, लेकिन उसने आज तक मेडिकल की कोई किताब न पढ़ी हो और सिर्फ मेडिकल से जुड़े वीडियो देखे हों, तो क्या कोई उससे अपना इलाज कराना चाहेगा? किताबों से मिलने वाली समझ और जानकारी का महत्व आज भी बना हुआ है.

उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने बिस्तर के पास एक किताब रखें और रोज सिर्फ पांच पन्ने पढ़ने की आदत डालें. उनके मुताबिक, रोज पांच पन्ने पढ़ने से महीने में करीब डेढ़ सौ पन्ने पूरे हो सकते हैं. इस तरह दो महीने में एक किताब और सालभर में कम से कम छह किताबें पढ़ी जा सकती हैं.

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