इजरायल में नई सरकार बनाने को लेकर गतिरोध जारी है. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद देने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत दोनों नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू खुद दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं.

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अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसे नेतन्याहू की ओर से बड़ा राजनीतिक समझौता माना जाएगा. दरअसल, नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गठबंधन बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा है. ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है. हालांकि, नेतन्याहू के करीबी लोगों में भी इस फैसले को लेकर पूरी सहमति नहीं है. चैनल 13 के मुताबिक, आइजेनकोट को यह प्रस्ताव अनौपचारिक माध्यम से दिया गया है.

27 अक्टूबर को हुए इजरायल के चुनाव में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला. यह चुनाव हमास के हमले और ईरान के साथ संघर्ष के बाद पहला चुनाव था.

किसकी कितनी सीटें

नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि सरकार बनाने के लिए 120 सदस्यीय संसद में 61 सीटों की जरूरत है. वहीं, आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं. अरब पार्टियों राम और जॉइंट लिस्ट ने 19 सीटें जीतीं, जिससे सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम हो गई है. हालांकि, नेतन्याहू और आइजेनकोट दोनों पहले ही अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने से इनकार कर चुके हैं.

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इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इस महीने की शुरुआत में आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी थी. उन्हें बहुमत जुटाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है. अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो हर्जोग नेतन्याहू को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं.

अगर दोनों नेता सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं तो इजरायल में फिर से चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में नेतन्याहू और आइजेनकोट दोनों के लिए सरकार बनाने का रास्ता निकालना जरूरी है.

आइजेनकोट के सामने क्या है चुनौती?

आइजेनकोट नेतन्याहू के प्रस्ताव को लेकर अभी भी काफी सावधान हैं. उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों यायर गोलान और यिसरेल बेइतेनु प्रमुख एविगडोर लिबरमैन से वादा किया है कि उनकी मंजूरी के बिना वह नेतन्याहू के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे. वहीं, उनके एक अन्य सहयोगी नफ्ताली बेनेट सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ एकता सरकार बनाने का समर्थन कर चुके हैं.

लिबरमैन ने इसी हफ्ते पहले ही अंदेशा जताया था कि नेतन्याहू ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं. उन्होंने इसे सरकार बनने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश बताया. उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे नेतन्याहू बातचीत को आखिरी समय तक खींच सकते हैं और फिर इसे छोड़कर इजरायल को एक और चुनाव की ओर ले जा सकते हैं.



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