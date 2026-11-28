27 नवंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी शुक्रवार को गोवर्धन पहुंचे. यहां उन्होंने गिरिराज पर्वत की पवित्र परिक्रमा की. इस दौरान रास्ते में कई जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

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परिक्रमा शुरू करने से पहले अनंत अंबानी ने श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने पूजा-अर्चना कर गिरिराज जी का आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे परिक्रमा के लिए रवाना हुए. रास्ते में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया.

श्रद्धालुओं ने अनंत अंबानी का स्वागत किया.(Photo: ITG)

रास्ते में दिखी ब्रज की संस्कृति

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर ब्रज की संस्कृति और भक्ति का रंग देखने को मिला. स्थानीय कलाकारों ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित प्रस्तुतियां दीं. अनंत अंबानी इन प्रस्तुतियों को ध्यान से देखते नजर आए.

'दादा-दादी की वजह से आज यहां हूं'

अनंत अंबानी ने बताया कि वे गिरिराज धरण की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गिरिराज जी के चरणों में आकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है. इस मौके पर उन्होंने ब्रज के लोगों का आभार भी जताया.

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अनंत ने कहा, "मैं आज जो यहां हूं, अपने दादा-दादी की वजह से हूं." उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दादा-दादी को पूरी परिक्रमा करने की बात बताई, तो वे बहुत खुश हुए. अनंत के मुताबिक, वे यहां अपने दादा-दादी की ओर से भी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं.

देश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना

अनंत अंबानी ने कहा कि गोवर्धन में मिले अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल है. यहां भक्ति और आध्यात्म का अलग ही माहौल है. उन्होंने सभी की भलाई के साथ देश की तरक्की के लिए भी प्रार्थना की.

मंदिर के पुजारी ने क्या बताया?

मंदिर के पुजारी गणेश ने कहा कि अनंत अंबानी के आने से सभी को खुशी हुई है. उन्होंने बताया कि अंबानी परिवार का गिरिराज जी से पुराना जुड़ाव है. अनंत के माता-पिता और दादा-दादी भी यहां के मंदिरों में नियमित रूप से दान और सेवा करते रहे हैं. वही, पुजारी ने अंबानी परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की.



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