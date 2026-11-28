राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत परिसीमन (दूसरा) विधेयक 2026 पर लोकसभा में विचार करने की सिफारिश की है. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है.

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बुलेटिन के मुताबिक, राष्ट्रपति ने यह सिफारिश कानून एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल की ओर से लोकसभा महासचिव को 27 नवंबर को भेजे गए पत्र के बाद की है.

संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत, अगर किसी विधेयक के कानून बनने और लागू होने पर भारत की संचित निधि से खर्च होना है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना उसे संसद के किसी भी सदन से पास नहीं किया जा सकता. इस सिफारिश के साथ ही संसद के विशेष सत्र से पहले विधेयक को आगे बढ़ाने की जरूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है.

लोकसभा की अधिकतम सीटें 850 करने का प्रस्ताव

राष्ट्रपति की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नए विधायी पैकेज को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद आई है. इस पैकेज में तीन विधेयक शामिल हैं. इनमें संविधान (132वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन (दूसरा) विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं.

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नए पैकेज में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 की जा सकती हैं. वहीं, राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने की तैयारी है.

प्रस्ताव के मुताबिक, हर राज्य के अंदर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाएं जनगणना के सबसे नए प्रकाशित आंकड़ों यानी 2011 की जनगणना के आधार पर तय की जाएंगी. इसके लिए 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार नहीं किया जाएगा.

हालांकि, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का अनुपात 2051 तक नहीं बदलेगा. यानी राज्यों के कुल प्रतिनिधित्व का आपसी अनुपात स्थिर रखने का प्रस्ताव है, जबकि हर राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी. इसके लिए परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा.

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2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

नए विधायी पैकेज का एक बड़ा मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है. सरकार की योजना है कि परिसीमन आयोग समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करे, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू किया जा सके.

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 132वें संविधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने को महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने का रास्ता खुलेगा. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की.

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के साथ ही देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा और लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का दशकों पुराना संकल्प साकार होगा। मेरी आशा है कि महिलाओं को नीति-निर्माण में सशक्त भागीदार बनाने वाली इस ऐतिहासिक पहल का सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करेंगे। — Nitin Nabin (@NitinNabin) November 28, 2026

सरकार अप्रैल में पेश किए गए लंबित विधेयकों को वापस लेने की तैयारी में है. ये विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास नहीं होने के बाद अटक गए थे. अब सरकार सोमवार को उनकी जगह नए विधेयक पेश करेगी. लोकसभा का चार दिवसीय सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा. वहीं, राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर शुरू होगी.

अमित शाह बोले- यूपी विधानसभा में बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने और शासन को जनता के करीब लाने की दिशा में बड़ा कदम है. राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीटें 500 से बढ़ाकर करीब 650 करने का प्रस्ताव है. इससे उत्तर प्रदेश को भी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मौका मिलेगा.

मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएँ सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। — Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026

उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण मिलने से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील भी की.

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