पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को बार-बार खतरनाक राजनीतिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी, तब देश के बाकी हिस्सों ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

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महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब इसी तरह का खतरा देश के बाकी हिस्सों पर भी मंडरा रहा है और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां अब इस मुद्दे पर जाग रही हैं.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आज जो लागू किया जा रहा है, उसे कल देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि अन्याय के सामने चुप रहना उन लोगों को और बढ़ावा देता है, जो इस तरह के कदम उठाते हैं. महबूबा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर में किए गए राजनीतिक प्रयोगों से देश के बाकी हिस्सों को भी सबक लेना चाहिए.

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