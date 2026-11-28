Moong Dal Beetroot Chakli: चाय के साथ ज्यादातर लोगों को नमकीन खाने की आदत होती है लेकिन बाजार में मिलने वाली नमकीन कई बार काफी पुरानी, ज्यादा ऑयली या मिलावटी होती हैं इसलिए घर पर ही ताजा स्नैक्स तैयार करना ज्यादा बेहतर रहता है. यहां हम आपको चुकंदर के फ्लेवर वाली मूंग दाल से बनी कुरकुरी मसाला चकली की रेसिपी बता रहे हैं जो स्वाद और रंग दोनों के लिहाज से एक शानदार विकल्प है.

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चुकंदर से चकली को प्राकृतिक गुलाबी-लाल रंगत मिलती है, वहीं मूंग दाल और मसाले इसे कुरकुरा और चटपटा स्वाद देते हैं. सही तरीके से सुखाकर और तलकर स्टोर किया जाए तो यह चकली महीने भर तक फ्रेश बनी रह सकती है.

सामग्री

धुली मूंग दाल: 1 कप (भिगोकर, उबालकर या सुखाकर बारीक पिसी हुई या मूंग दाल का आटा)

चावल का आटा: 1.5 कप (कुरकुरापन और बाइंडिंग के लिए)

चुकंदर: 1 मध्यम आकार का (कद्दूकस करके निचोड़ा हुआ रस या बारीक प्यूरी, लगभग 1/2 कप)

सफेद तिल: 1 बड़ा चम्मच

अजवाइन या जीरा: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1/2 से 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

हल्दी पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

नमक: स्वादानुसार

मोयन के लिए घी या तेल: 2 बड़े चम्मच (गर्म किया हुआ)

तेल: तलने के लिए

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बनाने का तरीका

एक बड़े बर्तन में मूंग दाल का आटा, चावल का आटा, तिल, अजवाइन/जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, हींग और नमक मिला लें. इसमें गरम घी या तेल का मोयन डालकर अच्छी तरह मसलें, फिर चुकंदर का रस/प्यूरी और जरूरत अनुसार थोड़ा पानी डालते हुए नरम लेकिन सख्त आटा गूंथ लें.

चकली मेकर या सेव सांचे के अंदर हल्का तेल लगाएं और उसमें स्टार/चकली वाली जाली फिट करें. तैयार आटे को सांचे में भरें और बटर पेपर या साफ प्लास्टिक शीट पर गोल-गोल चकली का आकार देते हुए निकालें.

कड़ाही में तेल गरम करें और तेल के मध्यम गरम होने पर चकली को सावधानी से डालें. शुरू में तुरंत न पलटें, हल्का सेट होने के बाद उलट-पलटकर कुरकुरी और सुनहरी होने तक तल लें.

तली हुई चकली को टिश्यू पेपर पर निकालें और पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडी होने के बाद साफ, सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें ताकि महीने भर तक कुरकुरी और फ्रेश बनी रहें.

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