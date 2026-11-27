केंद्र सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंदूरी दे दी है. वहीं, सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली. इन खबरों के अलावा, मुंबई इंडियंस ने आगामी सीजन के लिए रोहित शर्मा को एक बार फिर से कप्तान बनाने का फैसला किया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

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सरकार परिसीमन को तैयार... जब 815 सांसद हो जाएंगे तो कितना बढ़ेगा खर्च? सैलरी, भत्ते, घर सबका हिसाब

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंदूरी दे दी है. विशेष सत्र में इसे पेश किया जाना है. इसके तहत हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. परिसीमन बिल पास होने के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या 815 तक हो जाएगी.

परिसीमन बिल का सपोर्ट करेगी NCP, शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले जितेंद्र आव्हाड

परिसीमन बिल को लेकर NCP का रुख सामने आया है. शरद पवार से मुलाकात के बाद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि शरद पवार से बातचीत पार्टी के आधिकारिक रुख को लेकर नहीं थी. आव्हाड ने मुंबई में बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है.

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Stock Market Crash: आज क्‍यों क्रैश हुआ शेयर बाजार? सेंसेक्‍स 1000 अंक गिरा, बिखरे ये स्‍टॉक

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली. टॉप 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 989.33 अंक या 1.17% गिरकर 83,339.26 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 277.30 अंक या 1.07% गिरकर 25,777.25 पर क्‍लोज हुआ. वहीं निफ्टी बैंक में भी करीब 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है.

भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत INS विंध्यगिरि, ब्रह्मोस-बराक मिसाइलों से लैस

सरकारी शिपयार्ड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानि GRSE ने शुक्रवार को P17A श्रेणी की तीसरी और आखिरी एडवांस्ड गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट ‘विंध्यगिरि’ भारतीय नौसेना को सौंप दिया है. इसके साथ ही GRSE ने इस श्रेणी के अपने तीन युद्धपोतों के निर्माण का कार्यक्रम पूरा कर लिया है. विंध्यगिरि करीब 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी है.

गोवा यूनिवर्सिटी छात्र परिषद चुनाव में ABVP का दबदबा, सभी 9 सीटों पर दर्ज की जीत

गोवा यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद चुनाव के नतीजों ने इस बार ABVP ने एकतरफा जीत हासिल की है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हुए चुनाव में संगठन ने सभी नौ सीटों पर कब्जा जमाया है. खास बात यह है कि अध्यक्ष और सचिव से लेकर महिला सदस्य और कार्यकारी सदस्यों तक हर पद पर ABVP के उम्मीदवारों को जीत मिली है.

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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए BJP ने जारी की 23 उम्मीदवारों की लिस्ट

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में मौजूदा मेयर सौरभ जोशी का नाम भी शामिल है. पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला और गुरबख्श रावत को भी उम्मीदवार बनाया गया है. घोषित किए गए 23 उम्मीदवारों में सात महिलाएं हैं.

नोएडा के नए पुलिस कमिश्नर बने जे. रविंदर गौड़, जानिए कौन हैं 2005 बैच के IPS अधिकारी

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत नोएडा पुलिस कमिश्नरेट को नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है. मौजूदा नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का तबादला कर उन्हें गाजियाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ को गौतमबुद्ध नगर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी के लिए मांगी खास मन्नत, देखें VIDEOS

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन शुक्रवार को परिवार के साथ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. पूजा-अर्चना के बाद ईशान किशन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ पर उनकी अटूट आस्था है.

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Rohit Sharma IPL Captaincy: मुंबई इंडियंस में फिर लौटा रोहित शर्मा का युग, 2027 सीजन के लिए बने टीम के कप्तान

पांच बार की IPL चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने आगामी सीजन के लिए रोहित शर्मा को एक बार फिर से कप्तान बनाने का फैसला किया है. फ्रेंचाइजी ने 27 नवंबर को इसकी घोषणा की. हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में जाने के बाद मुंबई को नए कप्तान की तलाश थी. 39 साल के रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच आईपीएल खिताब जीते थे.

PCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम हुआ रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

पीसीएस 2025 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर माइग्रेशन के मुद्दे पर इलाहाबाद कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है. कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के पहले जारी किए गए परिणाम को रद्द कर दिया है. साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का निर्देश दिया है.

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