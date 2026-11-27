पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और माहिरा खान की नई वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. इस सीरीज को लेकर भारत में जमकर विरोध हो रहा है. इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को साफ निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान में बनने वाला कोई भी कंटेंट भारत में स्ट्रीम नहीं होना चाहिए.

और पढ़ें

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आठ मई 2025 को सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और भारत में काम करने वाले डिजिटल इंटरमीडियरीज के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी. यह फैसला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था. मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में काम करने वाले सभी ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बने कंटेंट को दिखाना बंद करें.

ऐसे में जब 24 नवंबर को फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, हानिया आमिर, अहद रजा मीर और इकरा अजीज जैसे पाकिस्तानी कलाकारों की सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर सामने आया तो विरोध शुरू हुआ. यह सीरीज 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. यह पाकिस्तान की पहली ओरिजिनल सीरीज है, जिसे ग्लोबली नेटफ्लिक्स रिलीज कर रहा है.

Advertisement

इसी के बाद भारत में इसके प्रसारण को लेकर विरोध शुरू हुआ. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीरीज की भारत में रिलीज रोकने और पाकिस्तानी कंटेंट पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी विरोध जताया. इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस सीरीज की भारत में संभावित रिलीज को लेकर कई शिकायतें और ज्ञापन मिले. 26 नवंबर 2026 को मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से कहा कि वह आठ मई 2025 की एडवाइजरी का पालन करे और पाकिस्तान में बने किसी भी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम नहीं करे.

ऐसे में अब सरकार ने इस बार सिर्फ 2025 की एडवाइजरी का हवाला नहीं दिया है बल्कि नेटफ्लिक्स के अपने पुराने आश्वासन को भी याद दिलाया है.

नेटफ्लिक्स सरकार के इस निर्देश को मानने के लिए बाध्य है?

यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है. इसके दो पहलू हैं. पहला भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आते हैं. इन नियमों के पार्ट 3 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता निर्धारित की गई है.

इसके मुताबिक किसी भी कंटेंट को प्रसारित करते समय प्लेटफॉर्म को इन बातों का ध्यान रखना होता है.

Advertisement

- ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करे.

- ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो.

- ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाए.

- ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो.

दूसरा, आईटी एक्ट का सेक्शन 69A. यह प्रावधान सरकार को ज्यादा ठोस कानूनी अधिकार देता है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी ऑनलाइन जानकारी या कंटेंट तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है.

इसके पीछे ये आधार हो सकते हैं:-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता.

- देश की रक्षा और सुरक्षा.

- दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध.

- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना.

- किसी संज्ञेय अपराध को भड़कने से रोकना.

अगर सरकार इस धारा के तहत वैध ब्लॉकिंग आदेश जारी करती है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म के लिए उसका पालन करना कानूनी रूप से जरूरी होता है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इसे भारत में रिलीज ना करने की मांग उठ रही है. इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, इकरा अजीज और सनम सईद जैसे पाकिस्तानी कलाकार नजर आएंगे. ये सीरीज 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

Advertisement

हालांकि, भारत में इसे स्ट्रीम किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है. इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी कई शिकायतें मिली थीं. इसके बाद मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट को भारत में उपलब्ध ना कराने की बात दोबारा याद दिलाई है.

---- समाप्त ----