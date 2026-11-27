हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि सोलन के एक परीक्षा केंद्र पर अमृतधारी सिख युवक को कड़ा और कृपाण पहनने की वजह से परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया .युवक का आरोप है कि परीक्षा केंद्र के संचालक ने उसे ये दोनों धार्मिक प्रतीक उतारने को कहा था.

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ऐसा नहीं करने पर उसे एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिली. मामला सामने आने के बाद BJP ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेर लिया है. पार्टी ने युवक के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है.

यह मामला देवभूमि इंस्टीट्यूट का है. शुक्रवार को पांवटा साहिब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने घटना पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक छात्र के भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि उसके धार्मिक अधिकारों से भी जुड़ा है.

सरकारी आदेश' का हवाला दिया, लेकिन कॉपी नहीं दिखाई

न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबित, युवक को परिक्षा केंद्र पर कड़ा और कृपाण हटाने के लिए कहा गया था. केंद्र संचालक ने इसके पीछे सरकारी निर्देशों का हवाला दिया, लेकिन जब संबंधित आदेश की कॉपी मांगी गई तो वह उपलब्ध नहीं कराई गई.

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BJP ने दी धरने और आंदोलन की चेतावनी

गुरमीत सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और प्रभावित युवक के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए. साथ ही भर्ती परीक्षा के नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि किसी उम्मीदवार को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण परीक्षा से वंचित न होना पड़े.

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उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दोबारा परीक्षा नहीं कराई तो BJP अल्पसंख्यक मोर्चा, पांवटा साहिब के सिख समुदाय और युवक के परिवार के साथ SDM कार्यालय के बाहर धरना देगा. इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

संविधान के अनुच्छेद 25 का उठाया मुद्दा

BJP नेता ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है. सिख धर्म में कृपाण धारण करना धार्मिक आस्था का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि परीक्षा के नियमों में महिलाओं के मंगलसूत्र और चूड़ियों को लेकर भी कथित पाबंदियों की समीक्षा होनी चाहिए. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षाएं 23 नवंबर से शुरू हुई हैं और 30 नवंबर तक चलेंगी.

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