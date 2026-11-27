तमिलनाडु में महिला जिला कलेक्टर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK के कल्लाकुरिची विधायक सी. अरुल विग्नेश के खिलाफ पुलिस जांच जारी है. महिला अधिकारी ने विधायक पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है. मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में चल रही है. इससे पहले पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था.

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गिरफ्तारी के बाद एमके स्टालिन की भी प्रतिक्रिया आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को बचाने के लिए लगातार झूठ बोला गया और शिकायत को दबाने की कोशिश की गई. स्टालिन ने कहा कि मंत्रियों से लेकर सहयोगी दलों के नेताओं तक ने शिकायत को खारिज किया और विधायक अरुल विग्नेश को क्लीन चिट देने की कोशिश की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित अधिकारी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियान चलाया गया.

उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी ने तमाम दबावों के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई. स्टालिन के मुताबिक, हाईकोर्ट और महिला आयोग जैसी संस्थाओं के दबाव के बाद TVK विधायक को गिरफ्तार किया गया है.



महिला जिला कलेक्टर ने दर्ज कराई थी शिकायत



महिला जिला कलेक्टर ने 23 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया कि विधायक ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और कई मौकों पर अनुचित व्यवहार किया.

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इसके बाद कल्लाकुरिची की ऑल-वुमेन पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की गई. मामले में भारतीय न्याय संहिता और तमिलनाडु के महिला उत्पीड़न रोकथाम कानून की धाराएं लगाई गई हैं.

विधायक अरुल विग्नेश पहले इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं. उन्होंने इन्हें अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब करने की राजनीतिक कोशिश बताया था.



हाईकोर्ट ने जांच की निगरानी के दिए निर्देश



मद्रास हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराने का निर्देश दिया.

तिरुपुर की पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया, जबकि IG रैंक की अधिकारी एन. कामिनी को जांच की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई.

पुलिस ने 25 नवंबर को अरुल विग्नेश को पूछताछ के लिए समन भेजा था. जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता महिला अधिकारी और मामले से जुड़े दूसरे लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं.



उदयनिधि स्टालिन ने राज्यपाल से की मुलाकात



इस मामले को लेकर DMK नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की.

उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विधायक अरुल विग्नेश की गिरफ्तारी की मांग की. साथ ही उन्होंने मामले के सभी डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और जांच CBI को सौंपने की मांग की.

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उदयनिधि ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस ने शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री से विस्तृत रिपोर्ट मांगने की भी अपील की.



डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और स्वतंत्र जांच की मांग



DMK ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारी की शिकायत पर शुरुआती स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई. पार्टी ने कहा कि मामले में डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की छेड़छाड़ न हो.

पार्टी ने राज्यपाल से यह भी मांग की कि मामले की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए. हालांकि, CBI जांच की मांग विपक्षी दल की ओर से की गई है. जांच एजेंसी बदलने का कोई आदेश उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है.



महिला अधिकारी की पहचान गोपनीय रखने का निर्देश



मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ता महिला अधिकारी की पहचान सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर भी कार्रवाई करने को कहा है.

मामले की जांच जारी है और पुलिस की आगे की कार्रवाई तथा हाईकोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर नजर रहेगी.

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