उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा के घोषित परिणाम को संशोधित कर नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद पहले जारी की गई मेरिट लिस्ट में बदलाव हो सकता है. ऐसे में कुछ उम्मीदवारों की सफलता की स्थिति भी बदल सकती है. हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पहले हुई परीक्षा के आधार पर संशोधित रिजल्ट वापस से जारी करने को कहा है.

और पढ़ें

क्यों आया हाईकोर्ट का यह फैसला?

यह मामला आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों से जुड़ा है, जिनके अंक अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के कटऑफ से ज्यादा थे. इसके बावजूद उन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक होने के बावजूद आयोग ने उन्हें मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (MRC) के तहत ओपन कैटेगरी में शामिल नहीं किया. इस मामले में संजय कुमार और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश?

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दोबारा जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आयोग को आरक्षित वर्ग के उन योग्य उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने के मामले पर नए सिरे से कार्रवाई करनी होगी. इसका असर आगे की चयन प्रक्रिया पर भी पड़ेगा. संशोधित परिणाम जारी होने के बाद आयोग को उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Advertisement

माइग्रेशन के नियम को लेकर क्या था विवाद?

दरअसल, यह पूरा मामला आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस यानी ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट तैयार करते समय अनारक्षित यानी ओपन कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को जगह दी, जिन्होंने किसी तरह के आरक्षण का दावा नहीं किया था. जबकि आरक्षित वर्ग के कुछ उम्मीदवारों के अंक अनारक्षित श्रेणी के आखिरी चयनित उम्मीदवार से भी ज्यादा थे. इसके बावजूद उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया और उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी में ही गिनती की गई. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल सका.

अब दोबारा होगी मुख्य परीक्षा

इस भर्ती के तहत प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 30 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था. इसके बाद 28 से 30 जून 2026 के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. अक्टूबर 2026 में इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चल रही थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को अंतरिम आदेश देते हुए फाइनल रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी.

अब 25 नवंबर 2026 को दिए गए फैसले में कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है. आयोग को पहले संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. इसके आधार पर नए सिरे से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

---- समाप्त ----