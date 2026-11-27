Noida New Police Commissioner J Ravinder Gaur: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत नोएडा पुलिस कमिश्नरेट को नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है. मौजूदा नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का तबादला कर उन्हें गाजियाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ को गौतमबुद्ध नगर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. 2005 बैच के IPS अधिकारी जे. रविंदर गौड़ को उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब दो दशक का अनुभव है. वह आगरा, गाजियाबाद समेत कई अहम शहरों और पुलिस इकाइयों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

और पढ़ें

कौन हैं जे. रविंदर गौड़?

जे. रविंदर गौड़ का जन्म 1 दिसंबर 1973 को तेलंगाना के महबूबनगर में हुआ था. वह 2005 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है. उन्हें 22 अगस्त 2005 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति मिली थी. फिलहाल वह आईजी रैंक के अधिकारी हैं. अपने करीब 20 साल के पुलिस करियर में उन्होंने प्रदेश के कई अहम जिलों, रेंज और विशेष जांच इकाइयों में काम किया है.

जे. रविंदर गौड़ उत्तर प्रदेश पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं. वर्ष 2013 में उन्होंने लखनऊ में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद वह गोरखपुर रेंज में डीआईजी और आईजी के पद पर तैनात रहे. उन्होंने लखनऊ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) में डीआईजी के तौर पर भी काम किया. अलग-अलग पदों पर काम करने के दौरान उन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध की जांच और पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों का अनुभव मिला.

Advertisement

11 जनवरी 2024 को जे. रविंदर गौड़ को आगरा का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. आगरा में पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम करते हुए वह कई अहम मामलों की जांच और कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे. इसके बाद 15 अप्रैल 2025 को उन्हें गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया. अब शुक्रवार को हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद उन्हें गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की कमान सौंपी गई है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी नई जिम्मेदारी होगी.

उम्भा नरसंहार की जांच

जे. रविंदर गौड़ अपने पुलिस करियर में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच से जुड़े रहे हैं. वर्ष 2019 में एसआईटी में तैनाती के दौरान उन्होंने सोनभद्र के उम्भा गांव में हुए नरसंहार की जांच का नेतृत्व किया था. जमीन विवाद को लेकर हुई इस घटना में गोंड जनजाति के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी. यह विवाद करीब 40 साल पुराने जमीन के मामले से जुड़ा था. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस और प्रशासन की भूमिका काफी अहम रही थी.

आगरा के जगदीशपुरा कांड में भी रहे चर्चा में

आगरा में पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनाती के दौरान जे. रविंदर गौड़ जगदीशपुरा कांड की जांच को लेकर भी चर्चा में रहे. इस मामले में जांच की दिशा, पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के खिलाफ कदम उठाने को लेकर पुलिस की भूमिका अहम रही थी. आगरा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मामलों में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली. अब नोएडा में उनकी तैनाती ऐसे समय हुई है, जब गौतमबुद्ध नगर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं.

Advertisement

मिल चुके हैं कई सम्मान

जे. रविंदर गौड़ को पुलिस सेवा में उनके काम के लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें 15 अगस्त 2019 को सिल्वर डिस्क, 15 अगस्त 2021 को गोल्ड डिस्क और 15 अगस्त 2024 को प्लेटिनम डिस्क से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा 1 जनवरी 2023 को उन्हें आईजी रैंक पर पदोन्नति मिली थी. उनके सेवा रिकॉर्ड और विभिन्न जिम्मेदारियों के अनुभव को देखते हुए अब उन्हें नोएडा जैसे महत्वपूर्ण पुलिस कमिश्नरेट की कमान सौंपी गई है.

सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां

नोएडा पुलिस कमिश्नर के तौर पर जे. रविंदर गौड़ के सामने साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती होगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा भी पुलिस के लिए अहम मुद्दे हैं. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच हाईराइज सोसायटियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी होगा. महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ पुलिस की सक्रियता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी उन्हें ध्यान देना होगा.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम, सड़क हादसों और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना भी नए पुलिस कमिश्नर की प्राथमिक चुनौतियों में शामिल होगा. शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के बीच ट्रैफिक प्रबंधन पुलिस के लिए अहम जिम्मेदारी है. वहीं, थानों में आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, पुलिसकर्मियों की जवाबदेही और नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा. आगरा और गाजियाबाद जैसे शहरों में पुलिस कमिश्नर के तौर पर मिले अनुभव का वह नोएडा में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----