पांच बार की IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) ने आगामी सीजन के लिए बड़ा फैसला लिया है. रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

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फ्रेंचाइजी ने 27 नवंबर (शुक्रवार) को इसकी घोषणा की. हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स (PBKS) में जाने के बाद मुंबई को नए कप्तान की तलाश थी. अब टीम ने अपने सबसे सफल कप्तान पर दोबारा भरोसा जताया है.

39 साल के रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीते थे.

इस उपलब्धि के साथ वह महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी पह हैं, जिन्होंने कप्तान के रूप में पांच बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई. रोहित ने एक दशक से ज्यादा समय तक मुंबई की अगुवाई की और टीम को पांच आईपीएल खिताब दिलाए.

Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9 — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर साझा करते हुए खास अंदाज में पोस्ट किया है. फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'मुस्कुराइए, सब लोग मुस्कुराइए.' पोस्ट के साथ ब्लू हार्ट और #CaptainRo हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है.

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MI के लिए कैप्टन रोहित का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 163 मैचों में कप्तानी की है. इसमें चैम्पियंस लीग T20 भी शामिल हैं. इस दौरान टीम को 91 मैचों में जीत मिली, जबकि 68 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. चार मुकाबले टाई पर भी छूटे. रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की जीत का प्रतिशत 55.82 रहा है.

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रोहित शर्मा के अलावा सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी विचार किया जा रहा था. सूर्यकुमार ने इस साल भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जिताया, जबकि बुमराह ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने नेतृत्व की जिम्मेदारी फिर रोहित को सौंपने का फैसला किया.

हार्दिक ने कप्तानी में किया निराश

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पिछले तीन सीजन में दो बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही. आईपीएल 2026 में तो टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. मुंबई इंडियंस ने 14 लीग मैचों में सिर्फ चार जीत दर्ज की और 10 टीमों की अंकतालिका में नौवें स्थान पर रही.

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हार्दिक पंड्या को आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले गुजरात टाइटन्स (GT) से पहले मुंबई इंडियंस में वापस लाया गया था. उन्होंने जीटी को 2022 में चैम्पियन बनाया था, जिसके बाद मुंबई ने उन्हें कप्तानी सौंपी. रोहित को हटाकर हार्दिक को कमान देने के फैसले से फैंस नाराज हुए थे. वानखेड़े स्टेडियम में शुरुआती घरेलू मुकाबलों के दौरान उन्हें दर्शकों की हूटिंग का भी सामना करना पड़ा था.

मुंबई इंडियंस ने नए सीजन से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है. कीरोन पोलार्ड को हेड कोच बनाया गया. वहीं रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी कोच, मिचेल मैक्लेनघन गेंदबाजी कोच, टी. दिलीप फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी डेवलपमेंट गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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