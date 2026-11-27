पंजाब के लुधियाना में एक रिसॉर्ट मालिक के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह फायरिंग की वारदात रंगदारी से जुड़ी हुई थी.

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शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे. आरोप है कि उसी विदेशी हैंडलर के निर्देश पर दोनों ने रिसॉर्ट मालिक के घर पर गोलीबारी की थी.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को लुधियाना में एक रिसॉर्ट मालिक के घर पर फायरिंग की गई थी. इस घटना के पीछे रंगदारी का मामला सामने आया है.

शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे और उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे.

इस मामले में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया. इस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध .30 बोर पिस्टल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. DGP गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बताया.

पुलिस के मुताबिक, फायरिंग की घटना को लेकर लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

जांच का मकसद इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ना और यह पता लगाना है कि वारदात से पहले और बाद में आरोपियों के संपर्क में कौन-कौन लोग थे.

पंजाब पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है. इसके तहत यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों को हथियार किसने उपलब्ध कराए और विदेशी हैंडलर से उनका संपर्क कैसे हुआ था.

साथ ही, इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है.

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