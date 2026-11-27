गोवा यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद चुनाव के नतीजों ने इस बार ABVP ने एकतरफा जीत हासिल की है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हुए चुनाव में संगठन ने सभी नौ सीटों पर कब्जा जमाया है. खास बात यह है कि अध्यक्ष और सचिव से लेकर महिला सदस्य और कार्यकारी सदस्यों तक हर पद पर ABVP के उम्मीदवारों को जीत मिली है. बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में किसी दूसरी छात्र इकाई को एक भी सीट नहीं मिली. चलिए जान लेते हैं कि कौन-कौन से पद पर जीत मिली है.

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अध्यक्ष और सचिव पद पर कौन जीता?

चुनाव में अध्यक्ष पद पर कल्पेश संतोष वाल्के ने जीत हासिल की है. वहीं, सचिव पद पर श्रेयांश तुलशीदास नाइक और महिला सदस्य के पद पर पूर्वी विजय परब निर्वाचित हुई हैं. इसके अलावा छह कार्यकारी सदस्यों के पदों पर अनिश यशोदान गाउन्स देसाई, अर्थिकेश अशोक नाइक, माधव संदेश देसाई, निधि नामदेव मलिक, सावालो संजय शेट और वेंकटेश उर्फ श्रेयश श्रीराम शेट वेरेनकर ने जीत हासिल की है.

बैलेट पेपर से हुआ चुनाव

गोवा यूनिवर्सिटी छात्र परिषद के ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए गए थे. ABVP के मुताबिक, संगठन ने सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज कर छात्र परिषद में अपना पूरा बहुमत हासिल किया है. ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने इस जीत पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और संगठन के सदस्यों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि गोवा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अपने वोट के जरिए संगठन के नेतृत्व और छात्रहित के मुद्दों पर भरोसा जताया है.

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सोलंकी ने यह भी कहा कि ABVP छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं, कैंपस की सुविधाओं और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है. उनके मुताबिक, नई छात्र परिषद विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान और कैंपस में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने की दिशा में काम करेगी.

देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी जीत का दावा

ABVP ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में देश के दूसरे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी चुनावी सफलता का जिक्र किया है. संगठन के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में उसने तीन प्रमुख पदों पर जीत हासिल की. पंजाब विश्वविद्यालय में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा लद्दाख विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में आठ में से पांच सीटों, उत्तराखंड के 110 से अधिक कॉलेजों और केरल के त्रिपुनिथुरा गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के सभी छह प्रमुख पदों पर जीत का दावा किया गया है. ओडिशा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी संगठन ने सफलता मिलने की बात कही है.

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