चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में मौजूदा मेयर सौरभ जोशी का नाम भी शामिल है. पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला और गुरबख्श रावत को भी उम्मीदवार बनाया गया है. घोषित किए गए 23 उम्मीदवारों में सात महिलाएं हैं. उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किए हैं.

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चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए 23 दिसंबर को मतदान होगा. वोटों की गिनती 26 दिसंबर को की जाएगी. इन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 3 दिसंबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

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7 दिसंबर तक वापस ले सकेंगे नाम

नामांकन पत्रों की जांच 4 दिसंबर को होगी. वहीं, उम्मीदवारों के पास 7 दिसंबर तक अपना नाम वापस लेने का मौका होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 20 नवंबर को की गई थी. इसके साथ ही नगर निगम के सभी 35 वार्डों में आचार संहिता लागू हो गई थी. यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी.

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चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव पांच साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं. इस बार मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल किया जाएगा. फिलहाल नगर निगम में बीजेपी के पास बहुमत है.

4.60 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

इन चुनावों में 4.60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें 2,34,516 पुरुष, 2,25,671 महिलाएं और 22 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदाता सूची में 100 साल से ज्यादा उम्र के 23 लोग भी शामिल हैं. वहीं, 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 9,177 है. 35 वार्डों में होने वाले इन चुनावों में बीजेपी ने फिलहाल 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं.

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