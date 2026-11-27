शेख हसीना 16 दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए भारत से पैदल सीमा पार करने को तैयार हैं. अगर उनकी वापसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता है, तो वह पैदल ही बांग्लादेश में दाखिल हो सकती हैं. बांग्लादेश की सत्ता से हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भी उनके स्वागत के लिए लाखों समर्थकों को सीमा पर जुटाने की तैयारी कर रही है. उनके एक करीबी सहयोगी ने BBC को यह जानकारी दी है.

और पढ़ें

शेख हसीना के करीबी सहयोगी अबू ओबैदाह आरिन ने BBC से कहा कि अगर दिल्ली से ढाका के लिए कमर्शियल फ्लाइट की व्यवस्था समेत वापसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता है, तो पूर्व पीएम भारत-बांग्लादेश सीमा पैदल पार करने के लिए तैयार हैं. आरिन ने कहा, "वह पैदल बांग्लादेश में दाखिल होने के लिए भी तैयार हैं."

यह भी पढ़ें: शेख हसीना के गांव वालों को भी नहीं बख्शा... बांग्लादेश सरकार ने मोबाइल बैंकिंग पर लगाई पाबंदी

24 नवंबर को शेख हसीना के प्रवक्ता ने उनकी वापसी की तारीख का ऐलान किया था. उन्होंने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की बात कही थी और दिल्ली से ढाका के लिए कमर्शियल फ्लाइट की व्यवस्था करने की मांग की थी. इस मांग पर बांग्लादेश की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई. इसके बाद देश में पहले से चल रहा राजनीतिक तनाव और बढ़ गया. पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई हैं.

Advertisement

शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं. उस समय छात्रों के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया था. यह आंदोलन उनकी अवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा. हसीना ने बांग्लादेश लौटने के लिए 16 दिसंबर की तारीख चुनी है. इस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है. 1971 में इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था.

शेख हसीना की वापसी की योजना ऐसे समय सामने आई है, जब बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई. उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की BNP सरकार ने शेख हसीना को कमर्शियल फ्लाइट से वापस लाने की मांग खारिज कर दी है. सरकार का कहना है कि उन्हें भारतीय अधिकारियों को प्रत्यर्पण यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत सौंपना होगा, ताकि वह बांग्लादेश लौटकर अपनी सजा और कानूनी कार्रवाई का सामना करें.

इस बीच, अवामी लीग ने शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले पूरे बांग्लादेश में अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है. खास तौर पर शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं. इस राजनीतिक लामबंदी के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं.

Advertisement

पैदल बांग्लादेश लौटने की तैयारी, बॉर्डर पर 9 रास्तों की पहचान

अबू ओबैदाह आरिन के मुताबिक, शेख हसीना के समर्थकों ने भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर कम से कम नौ ऐसे रास्तों की पहचान की है, जहां से शेख हसीना बांग्लादेश में दाखिल हो सकती हैं. आरिन ने इसे एक "सोच-समझकर तैयार की गई सटीक योजना" बताया. आरिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले खबरें आई थीं कि अवामी लीग के नेता सीमा पर आने-जाने के रास्तों का जायजा ले रहे हैं.

बांग्लादेश के अखबार 'प्रोथोम आलो' ने 23 नवंबर को खबर दी थी कि अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक और बहाउद्दीन नसीम दो अन्य नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पेट्रापोल बॉर्डर पहुंचे थे. उन्होंने वहां के इमिग्रेशन सेंटर में करीब दो घंटे बिताए थे.

आरिन ने यह भी दावा किया कि अवामी लीग हसीना के स्वागत के लिए 50 लाख यानी 5 मिलियन लोगों को जुटा सकती है. उन्होंने कहा कि समर्थक सीमा से लेकर ढाका तक ह्यूमन चेन बनाएंगे. पेट्रापोल-बेनापोल बॉर्डर से ढाका की दूरी करीब 230 किलोमीटर है.

आरिन के मुताबिक, हसीना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑडियो बातचीत के जरिए अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं. पिछले 18 महीनों में उन्होंने 300 से ज्यादा ऑनलाइन बैठकें की हैं. इन बैठकों के जरिए उन्होंने बांग्लादेश के सभी 64 जिलों और 300 चुनाव क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है.

Advertisement

आरिन ने बताया कि इनमें से कुछ बैठकें चार से पांच घंटे तक चली हैं. इन बैठकों में हसीना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बातें सुनती हैं और देश में चल रहे घटनाक्रम की जानकारी लेती हैं.

16 दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने का ऐलान

आरिन का यह खुलासा शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली के बयान के कुछ दिन बाद आया है. अली ने ढाका से मांग की थी कि उनकी वापसी के लिए बिमान बांग्लादेश की फ्लाइट की व्यवस्था की जाए, ताकि वह दिल्ली से ढाका आ सकें.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अली ने दलील दी थी कि अगस्त 2024 में जब हसीना को बांग्लादेश के विमान से भारत लाया गया था, तो अब उनकी वापसी की व्यवस्था करना भी ढाका की जिम्मेदारी है.

इससे पहले 9 नवंबर को हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क किया था. लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स नाम की कानूनी फर्म ने उनके लिए नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी.

ढाका ने कहा- हथकड़ी लगाकर वापस लाएंगे

बांग्लादेश सरकार ने हसीना की कमर्शियल फ्लाइट से वापसी की मांग खारिज कर दी है. सरकार का कहना है कि उन्हें प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत ही वापस लाया जाएगा. विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना किसी आम यात्री की तरह कमर्शियल फ्लाइट से वापस नहीं लौट सकतीं. उन्होंने कहा कि उन्हें "हथकड़ी लगाकर और कड़ी निगरानी में" बांग्लादेश लाया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'शेख हसीना को कुछ हुआ तो जिम्मेदार बांग्लादेश पीएम होंगे', पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने दी चेतावनी

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य वकील एम अमीनुल इस्लाम ने भी हसीना की फ्लाइट की मांग को "पूरी तरह पागलपन" बताया. उनका कहना था कि मौत की सजा पा चुकी किसी व्यक्ति को वापस लाने के लिए विमान भेजना एक ऐसी घटना होगी, जिसकी कोई मिसाल नहीं है.

इस बीच, अवामी लीग के अलावा बांग्लादेश की तीन बड़ी पार्टियों BNP, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने दिसंबर में बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों का ऐलान किया है. 'प्रोथोम आलो' की 27 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इन पार्टियों का मकसद अवामी लीग की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का मुकाबला करना है.

BNP ने 1 दिसंबर को ढाका में बड़ी रैली के साथ एक महीने के कार्यक्रम की घोषणा की है. यह कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा. जमात ने 40 दिनों का कार्यक्रम तय किया है, जबकि NCP ने भी पूरे दिसंबर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है.

शेख हसीना की संभावित वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है. खास तौर पर उनके गृह जिले गोपालगंज में अवामी लीग के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और BNP से जुड़े लोगों की संपत्तियों में आग लगा दी थी. इसके जवाब में ढाका सरकार ने जिले के लिए सरकारी फंड और सार्वजनिक सेवाओं पर रोक लगा दी है.

Advertisement

BBC के मुताबिक, हिंसा पर नजर रखने वाली संस्था ACLED के आंकड़ों के अनुसार, 23 नवंबर तक पूरे बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थकों ने 40 प्रदर्शन किए थे और 140 से ज्यादा दंगे हुए थे. नवंबर में राजनीतिक हिंसा के दौरान कम से कम 11 लोगों की मौत हुई. इनमें दो आम नागरिक थे. छह लोगों की मौत सीधे तौर पर राजनीतिक तनाव से जुड़ी घटनाओं में हुई. आरिन के इस ताजा दावे के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि शेख हसीना भारत से अपने देश कैसे लौटेंगी.

---- समाप्त ----