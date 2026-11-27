सूरज बड़जात्या के सिनेमाई सफर में 'प्रेम' सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के आदर्श बेटे, प्रेमी और पति का प्रतीक रहा है. 1989 की 'मैंने प्यार किया' से 2026 की 'ये प्रेम मोल लिया' तक में समय के साथ समाज बदला, कहानियां बदलीं और इसके साथ ही सूरज बड़जात्या के 'प्रेम' के मिजाज और जिम्मेदारियों में भी काफी बदलाव आया.

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80 के दशक के आखिर में जहां प्रेम अपने प्यार के लिए परिवार से लड़ने वाला एक जुनूनी नौजवान था. वहीं 90 के दशक में वह परिवार की खुशियों के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करने वाला आज्ञाकारी बेटा बन गया. 2000 के दशक के बाद यही प्रेम कभी अरेंज मैरिज की मर्यादा निभाने वाला संजीदा जीवनसाथी दिखा, तो कभी राजसी साजिशों के बीच रिश्तों को जोड़ने वाला एक मस्तमौला इंसान.

विद्रोही आशिक से प्रेम की शुरुआत

शुरुआती दौर में सूरज बड़जात्या के 'प्रेम' में एक अलग तरह की मासूमियत और जिद थी. 1989 में आई 'मैंने प्यार किया' का प्रेम (सलमान खान) एक अमीर बाप का बेटा है, जो सुमन (भाग्यश्री) के प्यार में पड़ने के बाद अपनी रईसी छोड़कर मजदूरी तक करने को तैयार हो जाता है. वह अपने प्यार के लिए पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत रखता है.

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लेकिन 1994 की 'हम आपके हैं कौन' तक आते-आते प्रेम का किरदार ज्यादा परिपक्व और पारिवारिक हो गया. यहां निशा (माधुरी दीक्षित) से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद वह बड़े भाई और परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है. 1999 की 'हम साथ-साथ हैं' में प्रेम (सलमान खान) का किरदार और भी शांत, शर्मीला और समझदार नजर आया, जो प्रीति (सोनाली बेंद्रे) से प्यार तो करता है, लेकिन परिवार में आई दरार को पाटने और बड़ों का मान रखने को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है.

नई सदी में बदला प्रेम का अंदाज

2000 के दशक में सूरज बड़जात्या ने नए चेहरों के साथ 'प्रेम' को अलग-अलग रंगों में पेश किया. 2003 की 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' में पहली बार दो प्रेम (ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन) दिखे. यहां ऋतिक का 'प्रेम' पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, मॉडर्न और एक्सप्रेसिव था, जो संजना (करीना कपूर) के परिवार का दिल जीतने के लिए हर जतन करता है. इस फिल्म में भी प्रेम अपने करीबियों के लिए काफी लॉयल रहता है.

इसके बाद 2006 की 'विवाह' में शाहिद कपूर ने 'प्रेम' को एक बेहद सौम्य, संस्कारी और धैर्यवान रूप दिया. यह प्रेम अरेंज मैरिज के दायरे में रहकर पूनम (अमृता राव) से प्यार करता है और शादी से ठीक पहले हुए भयानक हादसे के बाद भी उसका हाथ थामकर सच्चे समर्पण की मिसाल पेश करता है.

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वहीं 2008 में आई 'एक विवाह... ऐसा भी' (सोनू सूद) का प्रेम और भी ज्यादा सहनशील दिखा, जो चांदनी (ईशा कोप्पिकर) की पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्मान करते हुए सालों तक बिना किसी शिकायत के उसका इंतजार करता है.

आम लड़के से 'दिलवाले' तक

2015 की 'प्रेम रतन धन पायो' में जब सलमान खान ने एक बार फिर 'प्रेम' बनकर वापसी की, तो इस किरदार का कैनवास काफी बड़ा हो चुका था. यहां 'प्रेम दिलवाले' एक आम और मस्तमौला इंसान है, जिसे एक शाही परिवार के राजकुमार (विजय) की जगह लेनी पड़ती है. इस फिल्म में प्रेम का किरदार सिर्फ अपनी प्रेमिका मैथिली (सोनम कपूर) तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक बिखरे हुए राजपरिवार के भाई-बहनों के बीच की नफरत को खत्म कर उन्हें फिर से एक करने का जरिया बनता है.

अब सूरज ने इंडस्ट्री को दिया नया प्रेम

अब सूरज बड़जात्या ने बॉलीवुड को एक और नया प्रेम दिया है, जिसका नाम आयुष्मान खुराना है. फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नए प्रेम को अभी दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरना होगा. 'ये प्रेम मोल लिया' सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी एक पारिवारिक-रोमांटिक फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसे दूल्हे (प्रेम मिश्रा) के इर्द-गिर्द घूमती है जो शादी के बाद अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी (पूर्वा सोलंकी) के मायके में रहने का फैसला करता है. यानी सूरज बड़जात्या की बाकी सभी प्रेम किरदारों से अलग. एक दम ग्रीन फ्लैग प्रेम.

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कुल मिलाकर, सूरज बड़जात्या का 'प्रेम' मूल रूप से हमेशा नेक दिल, संस्कारी और रिश्तों को जोड़ने वाला ही रहा है, लेकिन वक्त के साथ वह एक जिद्दी आशिक से बदलकर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने वाला एक परिपक्व इंसान बन गया है.

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