साहित्य आजतक 2026 के पहले दिन बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शिरकत की. साहित्य के मंच पर उन्होंने अपनी लाइफ और करियर को लेकर बहुत सारी बातें कहीं. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किस तरह के किरदार निभाना पसंद है.

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कैसे किरदार चाहते हैं नवाजुद्दीन?

नवाजुद्दीन ने कहा कि ट्रेनिंग किरदार के बहुत जरूरी होती है. इसका सिलसिला इतना बढ़ गया है कि लोग बाहर जाकर एक्टिंग सीखते हैं. मुझे सर्वगुण संपन्न वाले किरदार में मजा नहीं आता है. मुझे असल जिंदगी वाले किरदार निभाना अच्छा लगता है. हीरो को मॉरलि और सोशली सही होना होता है. लेकिन एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है. हीरो चार्मिंग होते हैं. इसलिए उनकी ऑडियंस ज्यादा होती है. एक्टर को चाहने वाले कम होते हैं. मैं एक्टर हूं, हीरो नहीं. मेरे भी बहुत चाहने वाले नहीं हैं.

सच बोलना पड़ा भारी

नवाजुद्दीन ने कहा कि मैंने मंटो का किरदार निभाया तो 2 महीने झूठ नहीं बोला. इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ. नेपो किड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेपो किड को जज करना गलत है. नेपो किड बहुत मेहनत करते हैं. बस उनके साथ इतना है कि अगर वो फिल्म में अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें आगे काम मिलता है. बाकी तो आप देख ही रहे हैं. आज कल के जेन जी बहुत ज्यादा होशियार हैं. उनमें बहुत दिमाग होता है.

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नवाजुद्दीन ने कहा कि अगर आप सच नहीं सुन सकते, तो मुझे सच की उम्मीद मत करिए. बॉस को इतना इंप्रेस करो... इतना इंप्रेस करो कि वो इरिटेट होकर कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए. मैं ऐसी बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाने में यकीन नहीं रखता हूं. मुझे वो चीज कचौटती है. लोगों को इस समय जो चाहिए वैसा ही सिनेमा बनाया जा रहा है. क्योंकि आज के लोग सिनेमा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते.

एक्टर ने कॉलेज रोमांस पर बात करते हुए कहा कि मेरे बैच में जितने लड़के थे उनकी गर्लफ्रेंड बन गई थीं, लेकिन मेरी नहीं बन पाई. तो मैंने एक लड़की को बोला की लोधी गार्डन चलो. वो बहुत ही अजीब माहौल बन गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं. मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया. उसने बोला कि ये लीगल नहीं है. इसके बाद मुझे पुलिस थाना सब याद आ गया. मैंने रोने लग गया.

बता दें कि साहित्य आजतक 2026 नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित हो रहा है. इवेंट में क्रिकेट, राजनीति और मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियां हिस्सा लेने वाली हैं.



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