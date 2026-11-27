भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार को झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

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ईशान किशन गुरुवार देर रात अपने परिवार के साथ देवघर पहुंचे थे. शुक्रवार को उन्होंने मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए और बाबा बैद्यनाथ से अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इसके अलावा उन्होंने देश की सफलता और अपने क्रिकेट करियर की महत्वाकांक्षाओं के लिए भी आशीर्वाद मांगा.

VIDEO | Deoghar, Jharkand: Indian cricketer Ishan Kishan on Friday visited the Baba Baidyanath temple here with his family and offered prayers, seeking blessings for the country's success and his own cricketing ambitions. The wicketkeeper-batter arrived in Deoghar late on Thursday night with his parents and other family members. Kishan, who has a deep religious connection with the temple, performed rituals at the shrine and prayed for the well-being and prosperity of his family. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2026

पूजा-अर्चना के बाद ईशान किशन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ पर उनकी अटूट आस्था है. वह बाबा से जो भी कामना करते हैं, वह पूरी होती है. मंदिर से उनका गहरा धार्मिक जुड़ाव है.

इस दौरान ईशान ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में वैभव जिस तरह अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने खेल से सभी का मनोरंजन कर रहे हैं, वह उनकी विशेष प्रतिभा (स्पेशल टैलेंट) को दिखाता है. ईशान ने बाबा बैद्यनाथ से कामना की कि वह वैभव को जीवन और क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाएं.

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ईशान किशन का बल्ले और विकेट के पीछे दमदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया दो वनडे मैचों में ईशान किशन ने बल्ले से 46 और 27 रन बनाए. 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेले गए पांचवें वनडे में उन्होंने 46 रन बनाने के साथ एक कैच और एक स्टंपिंग भी की. इससे पहले 13 नवंबर को चौथे वनडे में उनके बल्ले से 27 रन निकले थे और उन्होंने दो कैच लपकने के साथ एक स्टंपिंग की थी.

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