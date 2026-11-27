बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की चर्चा के बीच उनके गृह जिले गोपालगंज में मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी गई हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार से 30 नवंबर तक मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा 15 नवंबर से बंद ट्रेन सेवाएं भी अनिश्चितकाल तक शुरू नहीं होंगी. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाए हैं.

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस नगद के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि उन्हें 27 से 30 नवंबर तक जिले में वित्तीय लेनदेन रोकने के मौखिक निर्देश मिले हैं. बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, हाल में असामान्य रूप से बड़ी रकम के लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद मोबाइल बैंकिंग सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है. हालात सामान्य होने पर इसे हटाया जा सकता है.

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हसीना की वापसी की घोषणा के बाद बढ़ा तनाव

बांग्लादेश में शेख हसीना के 16 दिसंबर को भारत से लौटने की योजना की घोषणा के बाद तनाव बढ़ गया है. हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं. उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मामले चल रहे हैं और 2024 में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के मामले में उन्हें एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है. हसीना ने आरोपों से इनकार किया है.

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15 नवंबर को गोपालगंज में विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थीं. दो दिन बाद पुलिस ने अवामी लीग के कई संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया. इन लोगों पर हसीना के गृह नगर तुंगीपारा में पुलिस स्टेशन जलाने का आरोप है. प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं के घरों में भी आग लगा दी थी.

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गोपालगंज में सुरक्षा बढ़ाई गई

हिंसा रोकने के लिए जिले में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 56 प्लाटून तैनात की गई हैं. जवान बॉडी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी कर रहे हैं. तुंगीपारा और मुक्सुदपुर के पुलिस थानों में भी कामकाज बंद है. हमलों में थानों की इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था.

इस बीच, BGB ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ढाका और छह अन्य जिलों में 113 प्लाटून तैनात की हैं. अवामी लीग ने 29 और 30 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से लॉकडाउन का कार्यक्रम भी प्रचारित किया है. इससे तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

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