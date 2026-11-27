परिसीमन बिल को लेकर NCP का रुख सामने आया है. शरद पवार से मुलाकात के बाद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि शरद पवार से बातचीत पार्टी के आधिकारिक रुख को लेकर नहीं थी.

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आव्हाड ने मुंबई में बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को समर्थन देने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि NCP परिसीमन का समर्थन करेगी.

परिसीमन का मतलब क्या है?

परिसीमन का मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है. इसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं. इसका मकसद अलग-अलग क्षेत्रों को जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना है. परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या या उनके क्षेत्र में बदलाव हो सकता है. इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा तेज है. महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन का मुद्दा भी संसद में अहम रहने वाला है.

संसद में क्यों अहम है परिसीमन?

महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन का मुद्दा भी संसद में चर्चा का विषय है. राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या और राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह तय होगा.

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INDIA गठबंधन की बैठक में कौन जाएगा?

दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में NCP की ओर से सांसद निलेश लंके शामिल होंगे. वह सुप्रिया सुले की ओर से बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक में परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष का रुख अहम होगा. गठबंधन के दल इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे. परिसीमन को लेकर अलग-अलग पार्टियों के विचार सामने आ रहे हैं.

#WATCH मुंबई: शिवसेना(UBT) नेता अनिल देसाई ने संसद के आगामी सत्र पर कहा, "महिला आरक्षण बिल के नाम पर वो( NDA सरकार) परिसीमन को लेकर आएंगे। उस पर INDIA गठबंधन का स्टैंड और शिवसेना(UBT) का पक्ष लेकर हम आगे जाएंगे...सभी पार्टियां व्हिप जारी करेंगी, हम भी व्हिप जारी करेंगे।" https://t.co/AAOjxXO1Go — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2026

शिवसेना UBT जारी करेगी व्हिप

शिवसेना UBT नेता अनिल देसाई ने मुंबई में कहा कि NDA सरकार महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन का मुद्दा ला सकती है. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन का स्टैंड सामने आने के बाद शिवसेना UBT अपना पक्ष रखेगी. देसाई ने बताया कि सभी पार्टियां व्हिप जारी करेंगी. शिवसेना UBT भी व्हिप जारी करेगी. व्हिप के जरिए पार्टी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने या किसी मुद्दे पर तय रुख के अनुसार वोट करने का निर्देश देती है.

परिसीमन बिल पर NCP के समर्थन वाले बयान के बीच अब INDIA गठबंधन की बैठक पर नजर रहेगी. संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता अहम होगी.



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