मुंबई इंडियंस ने आईपीएल (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2027 से पहले बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को एक बार फिर टीम की कप्तानी सौंप दी है. 27 नवंबर को फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की.

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लेकिन इस ऐलान के साथ ही मुंबई इंडियंस की सोशल मीडिया पोस्ट का समय भी चर्चा में आ गया. फ्रेंचाइजी ने भारतीय समयानुसार शाम 5:45 बजे यानी 17:45 पर पोस्ट शेयर किया. इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी- 'Smile, everybody smile' (मुस्कुराइए, सब लोग मुस्कुराइए).

Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9

— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

17:45 बजे किए गए इस पोस्ट को रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 से जोड़कर देखा जा रहा है. रोहित का जर्सी नंबर 45 है. ऐसे में कप्तानी की घोषणा के लिए 17:45 का समय चुनना उनके फैन्स के लिए खास संदेश माना जा रहा है.

वहीं खास बात यह है कि 17:45 का 17 मुंबई इंड‍ियंस संग रोहित के 17वें सीजन को द‍िखाता है. रोहित के लिए 2027 का आईपीएल उनका मुंबई इंड‍ियंस के लिए 17वां सीजन होगा.

तीन साल बाद फिर मुंबई की कप्तानी करेंगे रोहित

रोहित शर्मा तीन सीजन के अंतराल के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे. हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में ट्रेड होने के बाद फ्रेंचाइजी ने यह जिम्मेदारी रोहित को सौंपी है. हार्दिक की जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ ट्रेड डील हुई है.

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रोहित ने 2013 में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी. उनकी अगुआई में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पांच आईपीएल खिताब जीते. वह फ्रेंचाइजी के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं.

Aala re aala, Mumbai cha Raja aala! 👑 Mumbai Indians cha captain, Rohit Hitman Sharma aala! 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/lDgSubCjX7 — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

हालांकि, आईपीएल 2020 में खिताब जीतने के बाद मुंबई का प्रदर्शन लगातार गिरा. टीम 2021 में पांचवें, 2022 में दसवें और 2023 में क्वालिफायर-2 तक पहुंचकर बाहर हो गई. इसके बाद आईपीएल 2024 से पहले रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पंड्या को जिम्मेदारी दी गई.

हार्दिक की कप्तानी में भी मुंबई को खास कामयाबी नहीं मिली. टीम 2024 में दसवें और 2026 में नौवें स्थान पर रही, जबकि 2025 में क्वालिफायर-2 तक पहुंचकर बाहर हो गई.

नीता अंबानी ने याद किया 2011 का वो दिन

मुंबई इंडियंस की मालिक नीता एम. अंबानी ने रोहित की वापसी पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी ने 2011 में रोहित के लिए बोली लगाई थी और उसी समय से वह मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा बन गए थे.

नीता अंबानी ने कहा- मुझे आज भी वह यंग रोहित याद है, जो हमारी टीम से जुड़ा था. उसे एक क्रिकेटर, चैम्प‍ियन , लीडर और शानदार पारिवारिक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ते देखना हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात रही है.

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“We bid for Rohit in 2011, and from that moment, he became part of our Mumbai Indians family. I still remember the young Rohit who joined us, and it has been such a joy and privilege to watch him grow over the years as a cricketer, a champion, a leader, and a wonderful family man. As we celebrate the 20th season of Mumbai Indians, it is a very special moment for all of us to see Rohit lead the team once again. He has given us so many wonderful memories over the years, and I know how much he means to our Paltan. I hope this new chapter brings many more moments of pride for him, for our team and for the millions of fans who love Mumbai Indians. Rohit, we are all cheering for you!” - Mrs. Nita M. Ambani — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई इंडियंस के 20वें सीजन में रोहित को दोबारा कप्तानी करते देखना सभी के लिए बेहद खास है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नया अध्याय रोहित, टीम और लाखों प्रशंसकों के लिए गर्व के और भी मौके लेकर आएगा.

आकाश अंबानी ने भी जताया भरोसा

आकाश अंबानी ने कहा कि मुंबई इंडियंस के ऐतिहासिक 20वें सीजन में रोहित का टीम की अगुआई करना खुशी की बात है. रोहित और पलटन के बीच का रिश्ता बेहद खास है. आगामी सीजन को लेकर हुई बातचीत में दोनों पक्षों के बीच उत्साह और कुछ अच्छा करने की महत्वाकांक्षा नजर आई.



“I am delighted to have Rohit lead the Blue and Gold into our landmark 20th season. The bond that Rohit shares with Mumbai Indians and our Paltan is truly special. In our conversations about the season ahead, there was a shared sense of excitement and ambition for what we can achieve together. With Rohit’s experience and leadership, and the exciting team we are building, there is so much to look forward to. We want to play the kind of cricket that makes our Paltan proud and create many more special memories together.” - Akash Ambani — Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026

उन्होंने कहा कि रोहित के अनुभव और नेतृत्व के साथ टीम में बन रहे नए संयोजन से काफी उम्मीदें हैं. फ्रेंचाइजी ऐसा क्रिकेट खेलना चाहती है, जिससे पलटन को गर्व महसूस हो और फैन्स के साथ नई मेमोरी बनाई जा सकें.

रोहित बोले-आईपीएल चैलेंज के लिए तैयार

कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मुंबई इंडियंस उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है. इस टीम की कप्तानी करना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही है. नीता भाभी और आकाश के साथ आगामी सीजन को लेकर हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है. उन्हें भरोसा है कि टीम मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

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रोहित ने कहा कि वह आईपीएल के 20वें सीजन और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं. उनका लक्ष्य अपनी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके देना है. टीम का फोकस अपने अंदाज में क्रिकेट खेलने, एकजुट होकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर रहेगा.

रोहित के IPL करियर के आंकड़े

39 साल के रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स के साथ की थी. वह अब तक 281 मैचों में 7,329 रन बना चुके हैं. उनके नाम दो शतक और 49 अर्धशतक हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में वह दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली हैं, जिनके नाम 283 मैचों में 9,336 रन, 9 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज हैं.

मुंबई इंडियंस अब रोहित की कप्तानी में अपने 20वें सीजन में उतरेगी. फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में टीम एक बार फिर खिताबी सफलता हासिल करेगी.





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