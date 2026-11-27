भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली. टॉप 30 शेयरों वाला SENSEX 989.33 अंक या 1.17% गिरकर 83,339.26 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 277.30 अंक या 1.07% गिरकर 25,777.25 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में भी करीब 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली.

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हालांकि, मिड और स्‍मॉलकैप में रिकवरी देखने को मिली. बीएसई 250 स्‍मॉलकैप इंडेक्‍स 0.53 फीसदी चढ़कर बंद हुआ, जबकि बीएसई 150 मिडकैप इंडेक्‍स 0.17 फीसदी चढ़ा. स्‍मॉलकैप और मिडकैप में तेजी के कारण ज्‍यादातर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाई दिए. वहीं ओभरऑल मार्केट में दबाव के कारण निवेशकों को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का नुकसान उठाना पड़ा.

BSE के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो सिर्फ 6 शेयरों में तेजी रही, बाकी 24 शेयर बुरी तरह गिरे. सबसे ज्‍यादा गिरावट वाले शेयर बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में रही. एक्सिस बैंक, मारुति और रिलायंस जैसे शेयर भी गिरे हुए थे. सबसे ज्‍यादा दबाव आईटी सेक्‍टर, बैंक और ऑटो सेक्‍टर में दिखाई दिया.

क्‍यों आई बड़ी गिरावट?

मुनाफावसूली: लगातार दो सेशन में बढ़त के बाद निवेशकों ने ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की है. इस हफ़्ते अब तक निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 0.2 परसेंट की बढ़त हुई है, जो पिछले चार हफ़्तों में लगभग 15 परसेंट की तेज़ी के बाद मजबूत हुआ है.

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कच्‍चे तेल के दाम में उछाल: संघर्ष प्रभावित क्षेत्र से तेल एक्सपोर्ट को लेकर चिंताओं के बीच ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स USD 98 प्रति बैरल को पार कर गया, जो इस सप्‍ताह लगभग 5 प्रतिशत बढ़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर और सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमलों ने दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है.

IT शेयरों में बिकवाली का दबाव: पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में 8 परसेंट की तेजी के बाद निवेशकों के प्रॉफिट बुक करने से निफ्टी IT इंडेक्स में 1.5 परसेंट की गिरावट आई. यह सेक्टर सेशन के दौरान बेंचमार्क इंडेक्स पर सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बनकर उभरा है.

रुपये में गिरावट: कच्चे तेल की कीमतों में सुधार और घरेलू इक्विटी बाजारों में सुस्त माहौल के कारण भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 24 पैसे गिरकर 92.62 पर आ गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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