Film Wrap: नसीरुद्दीन शाह को कंगना ने कहा 'लोमड़ी', एक ही पार्टी में PM मोदी और सोनिया-राहुल

आज के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कई सारी चीजें हुईं. बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कंगना रनौत के उस बयान की हुई, जो उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को लेकर दिया. एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद ने उन्हें लोमड़ी कहा.

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वहीं सांसद सुप्रिया सुले की बेटी की रिसेप्शन पार्टी चर्चा में रही. उनकी शादी में कई दिग्गज हस्ती आईं. पीएम मोदी, राहुल-सोनिया गांधी समेत अखिलेश यादव जैसे बड़े-बड़े नेता ने न्यूलीवेड कपल को आशीर्वाद दिया.

Mirzapur Trailer: बड़े पर्दे पर होगा बड़ा भौकाल! मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर होगी लड़ाई, रिलीज हुआ ट्रेलर

ओटीटी पर मिर्जापुर ने जो भौकाल मचाया था, वो अब बड़े पर्दे पर मचने वाला है. मिर्जापुर द फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें कहानी वही गद्दी की है, मगर इस बार और खिलाड़ी जुड़े हैं.

एक ही पार्टी में PM मोदी और सोनिया-राहुल, शरद पवार की नातिन के रिसेप्शन में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां

एनसीपी (SP) नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी कुछ समय पहले शादी के बंधन में बंधे. सोमवार को दिल्ली में न्यूली मैरिड कपल की रिसेप्शन पार्टी रखी गई, जो चर्चा में बनी.

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स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर नसीरुद्दीन शाह के कमेंट्स पर कंगना रनौत ने तीखा रुख अपनाया. एक्ट्रेस ने अपने सीनियर एक्टर को लोमड़ी बुलाते हुए कई सारी बातें कह डालीं.

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'SIR में वोटर लिस्ट से मेरा नाम कटा', प्रकाश राज का दावा, बोले- पता नहीं क्या-क्या कागज दिखाने पड़ेंगे

प्रकाश राज ने कहा उनसे वोट करने का अधिकार छीन लिया गया. SIR में बैंगलोर कॉन्सिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया.

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