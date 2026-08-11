'लोमड़ी हैं नसीरुद्दीन शाह, देश का खाते हैं पड़ोसी का गाते हैं', कंगना रनौत का बड़ा वार

देशभर में इस समय स्टूडेंट प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है. जंतर-मंतर के बाद, प्रदर्शन की हवा झारखंड पहुंच चुकी है. वहां के बच्चों के साथ पीयूष मिश्रा भी जुड़े हैं, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसा. चूंकि एक्टर ने 'कुत्ते के मुंह में हड्डी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए वो अब सुर्खियों में ज्यादा हैं. नसीर की बातों पर अब कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया है.

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सवालों से घिरे नसीरुद्दीन शाह

पीयूष मिश्रा बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार हैं. आंदोलन के दौरान उन्होंने सेलेब्स की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं. जो स्टार्स नीट प्रोटेस्ट के दौरान बोल रहे थे, वो अब झारखंड के बच्चों के लिए चुप हैं. ऐसे में पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह पर भी तंज कसा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. उन्होंने एक्टर से पूछा है कि वो कुत्ते कौन हैं, जिनके मुंह में हड्डी है और जो JPSC पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं.

नसीरुद्दीन शाह ने नीट पेपर लीक के दौरान उन एक्टर्स को लेकर बयान दिया था, जो बच्चों के आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए थे. उन्होंने उनके लिए कहा था कि जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है, वो बोल नहीं सकते. इस विवाद पर कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा. उन्होंने अपने अंदाज में सीनियर एक्टर पर उनके बयानों को लेकर वार किया.

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इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने लिखा- सच तो ये है कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है. लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं जिस घर यानी देश का खाना खाती हूं, उसी की रखवाली भी करती हूं और उसके लिए लड़ती हूं. नसीर साहब खाते तो इस देश का हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं. आज के समय में किसी को कुत्ता कहना भी एक तरह से तारीफ है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत अब बहुत कम देखने को मिलती है. इसलिए मैं नसीरुद्दीन शाह जैसे 'लोमड़ी' बनने से बेहतर कुत्ता कहलाना पसंद करूंगी.

बात करें नसीरुद्दीन शाह के वर्क फ्रंट की, तो हाल ही में वो मैं वापस आऊंगा फिल्म में नजर आए जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था. ये फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है और वहां भी तारीफें बटोर रही है. आप उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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