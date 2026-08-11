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डिपो में खड़ी रोडवेज की नई बस उड़ा ले गए चोर, पंचर हुई तो छोड़कर भागे

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर डिपो से सोमवार देर रात MSRTC की नई बस चोरी हो गई. चोर बस को लेकर निकले, लेकिन एक टायर पंचर होने के बाद उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गए. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है.

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जामनेर डिपो से नई बस चोरी, टायर पंचर होने पर गांव के पास छोड़कर भागे चोर. (Photo- ITG)
जामनेर डिपो से नई बस चोरी, टायर पंचर होने पर गांव के पास छोड़कर भागे चोर. (Photo- ITG)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सोमवार देर रात महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की एक नई बस डिपो से चोरी हो गई. हालांकि, इसके बाद जो हुआ वह काफी अजीब था. बस चोरी करने वाले उसे ज्यादा दूर नहीं ले जा सके और एक टायर पंचर होने के बाद बस को छोड़कर फरार हो गए.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोरों को जामनेर डिपो से बस ले जाते हुए देखा जा सकता है. बाद में टायर पंचर होने के बाद चोरों ने बस को एक गांव के पास छोड़ दिया और वहां से भाग गए.

इस घटना के बाद जामनेर डिपो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. खासकर इसलिए क्योंकि बस स्टेशन के आसपास के इलाके में हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं.

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पुलिस मामले की जांच कर रही 

फिलहाल यह साफ नहीं है कि चोर डिपो से नई बस को कैसे बाहर ले गए. यह भी स्पष्ट नहीं है कि डिपो की सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और चोरी का पता चलने के बाद क्या कदम उठाए गए. जामनेर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस चोरों की पहचान करने और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने बस चोरी क्यों की.

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सुरक्षा को लेकर सवाल

वहीं, यात्रियों और स्थानीय लोगों ने जामनेर डिपो और बस स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि बस डिपो जैसे स्थान पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

(इनपुट- Manish Jogh)

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