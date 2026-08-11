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नमस्कार कर PM को दिखाने लगा मोबाइल... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में किससे मिले मोदी?

एनसीपी (SP) नेता सुप्रिया सुले की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फ़ोन पर कुछ दिखाया. कौन था ये शख्स? सोशल मीडिया यूजर्स ने इसका परिचय खोज लिया है.

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PM मोदी ने ध्यान से इस शख्स की बातें सुनीं. (Photo: X/@jpsin1)
PM मोदी ने ध्यान से इस शख्स की बातें सुनीं. (Photo: X/@jpsin1)

एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा और तुरंत उन्हें कुछ दिखाने के लिए अपना फोन निकाला. ये व्यक्ति जब पीएम के करीब पहुंचा तो शरद पवार पीएम मोदी के बगल में ही बैठे थे. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

इंटरनेट पर लोगों के मन में उस व्यक्ति के बारे में उत्सुकता जगा दी. आखिर कौन था ये व्यक्ति. पीएम मोदी को क्या दिखा रहा था. पीएम मोदी अमूमन चर्चित शख्सियतों से ही मिलते हैं. तो फिर ये व्यक्ति कौन था. जिसने 10 अगस्त को दिल्ली में हुए इस भव्य कार्यक्रम में PM मोदी का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा था. 

लगता है कि इंटरनेट ने इसका पता लगा लिया है. 

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इस कार्यक्रम के कई वीडियो वायरल हुए जिनमें PM मोदी सोफ़े पर बैठे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, उनका अभिवादन किया और अपना फ़ोन उनकी ओर बढ़ाया. 

बातचीत के दौरान वह व्यक्ति उत्साहपूर्वक कुछ समझाता हुआ दिखा, जबकि PM मोदी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे और स्क्रीन की ओर देख रहे थे.

इन वीडियोज की वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एक ही सवाल पूछा: वह कौन था?

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दरअसल जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वह महाराष्ट्र के किसान और उद्यमी मिथिलेश देसाई हैं. उन्होंने कटहल जैसी एक अनोखी फसल पर सालों तक काम किया, जिसकी वजह से उन्हें "भारत का जैकफ्रूट किंग" कहा जाने लगा. 

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल-प्रियंका... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में कौन-कौन पहुंचा

कई स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार मूल रूप से रत्नागिरी के रहने वाले देसाई एक किसान परिवार में पले-बढ़े और बाद में उन्होंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उन्होंने UPSC परीक्षाओं की तैयारी में भी कुछ समय बिताया लेकिन आखिरकार खेती के काम में लौटने का फैसला किया. 

पारंपरिक नौकरी करने के बजाय उन्होंने खेती को ही अपना फुल-टाइम काम बनाने का फैसला किया. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में उनकी जानकारी तब काम आई जब उन्होंने खेती को रिसर्च, प्रोसेसिंग और कमर्शियलाइज़ेशन के साथ जोड़ने के तरीके खोजने शुरू किए.

इसी वजह से वे 'जैकफ्रूटकिंग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' से जुड़े, जहां वे कटहल की खेती को बढ़ावा देने और इस फ़सल पर आधारित एग्री-बिज़नेस विकसित करने का काम कर रहे हैं. उनका काम ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ कृषि तरीकों पर भी केंद्रित रहा है.

उन्होंने दुनिया भर की 86 से ज़्यादा किस्मों वाले कटहल के बागानों पर काम किया है और साथ ही फल की प्रोसेसिंग करने और फ़सल के अलग-अलग हिस्सों को बाज़ार में बिकने लायक उत्पादों में बदलने के तरीके खोजने पर भी ध्यान दिया है. 

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देसाई का काम सिर्फ़ कटहल उगाकर उसे बाज़ार में बेचने तक ही सीमित नहीं रहा है. उन्होंने कटहल के बीजों, पत्तों, छाल और पौधे के अन्य हिस्सों के इस्तेमाल पर भी काम किया है और वैल्यू-एडेड उत्पाद विकसित किए हैं. साथ ही, वे कटहल, काजू, आम और अन्य फलों व सब्ज़ियों की फ़ूड प्रोसेसिंग पर भी काम कर रहे हैं. 

रेवती सुले के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिथिलेश देसाई की बातचीत ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई. 

NCP (SP) प्रमुख शरद पवार की पोती रेवती ने जून में मुंबई में नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी से शादी की थी. 

सोमवार शाम दिल्ली में पवार परिवार के 6 जनपथ स्थित आवास पर आयोजित उनके वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए. 
 

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